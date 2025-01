Un evento dedicato alla figura e all’opera di Vittorio Bodini, intellettuale pugliese e straordinario ponte culturale tra Puglia e Spagna. E poi la possibilità di “riviverlo” grazie all’Intelligenza Artificiale. Un personaggio letterario che, in anteprima assoluta, viene clonato dando vita ad una forma moderna di eredità della sua opera.

Salentino di origine, fu molto legato anche alla città di Bari dove nacque ed ebbe modo di insegnare come docente universitario.

E sarà proprio Bari a rendergli omaggio, sabato 18 gennaio, quando il Teatro Kursaal Santalucia ospiterà l'iniziativa “L’Irreale Meridione – Dal Barocco al Sogno Contemporaneo” che intende celebrare l’importanza di Bodini come interprete dell’anima meridionale e come autore capace di esplorare i solchi della terra pugliese: la sua opera, di fatto, è ancora oggi uno strumento essenziale per comprendere la nostra contemporaneità.

Bodini, che scriveva “il Sud ci fu padre, nostra madre l’Europa”, è infatti una figura che trascende il passato dialogando col presente. Le sue intuizioni sulla provincia europea e sulla condizione del Mezzogiorno si rivelano oggi più attuali che mai.

La scelta del capoluogo pugliese, come location della manifestazione, va intesa nel segno della continuità: a Bari, Bodini ha insegnato a lungo nella cattedra di Letteratura spagnola dell’Università. Dalla stessa cattedra, oggi, la prof.ssa Paola Laskaris ha promosso la traduzione dell’opera bodiniana in Spagna e di recente è uscita, per l’editore madrileno Visor, la raccolta Metamor y otros poemas (1945-1970).



Tutto l’evento del Kursaal ruoterà attorno alla sinergia tra arti diverse: musica, danza e letteratura dialogheranno in perfetta armonia sul filo tessuto dalla produzione di Bodini.

I testi del poeta saranno il fulcro di canti, musiche originali e coreografie per offrire al pubblico un’esperienza immersiva grazie alle letture di Antonio Minelli, che cura anche la direzione artistica della serata, le performance di Mimmo Iannone e gli interventi musicali diretti da Fabio Lorenzi con la partecipazione dell’ensemble Ecovanavoce (Paolo Fontana, Fabio Lorenzi, Chiara Meschini, Carlo Travierso) e dell’artista spagnola Pilar Almalé (con Alex Comin).

L’utilizzo di nuove tecnologie, poi, durante tutta la serata, riporterà Bodini al presente, non solo per significarne la sua straordinaria attualità, ma anche a rimarcare il legame inscindibile tra la sua poetica, la sua visione del mondo e le forme d’arte moderne.

Il programma della serata – condotta da Antonio Stornaiolo - sarà inoltre arricchito dalla presenza di Anna Dolfi, Raffaele Nigro e Simona Cives, che esploreranno, da prospettive diverse, le molteplici dimensioni dell’opera di Vittorio Bodini, ancora oggi a disposizione del lettore italiano grazie al lavoro instancabile di Livio Muci e della casa editrice Besa.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’accesso in sala sarà consentito dalle 20:30 con inizio alle 21:00.



L’Irreale Meridione è parte di un più ampio progetto del Centro Studi Vittorio Bodini, con il sostegno della Regione Puglia e di Puglia Culture nell’ambito del “Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale (L.R. 40/2016, art. 15, comma 3)”, che mira a raccontare la Puglia attraverso visioni artistiche attuali.

Obiettivo è coinvolgere artisti, studenti e cittadini per esplorare nuovi strumenti di narrazione culturale, posizionando la Puglia come regione di cultura e creatività.