Italia, partenza shock: 3-0 dalla Norvegia a Oslo. Mondiali subito in salita

Italia travolta dalla Norvegia 3-0: qualificazioni Mondiali in salita | Prossimi incontri Azzurri

OSLO — 6 giugno 2025 – Piove su Oslo e piove sull’Italia. Gli Azzurri iniziano con una sconfitta pesante il loro cammino nel Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026: all’Ullevaal Stadion arriva un severo 3-0 inflitto dalla Norvegia. In meno di un tempo, gli uomini di Solbakken chiudono i giochi con le reti di Sorloth, Nusa e Haaland.

Il programma dell’Italia, rientrata nella notte a Coverciano, non concede pause: sabato 7 giugno allenamento chiuso, domenica 8 nuova conferenza stampa e lunedì 9 giugno altra sfida decisiva a Reggio Emilia contro la Moldova.

Primo tempo da incubo: Norvegia avanti di tre

L’Italia parte bene, cercando di imporre il suo gioco. Ma al 14' la Norvegia passa con Sorloth su assist di Nusa. La reazione Azzurra è sterile, e al 34' arriva il raddoppio: ancora Nusa, classe 2005, sorprende tutti con un destro sotto la traversa. Prima del riposo, arriva anche il 3-0: Haaland salta Donnarumma e chiude i conti.

Un colpo durissimo per la squadra di Spalletti, reduce da un raduno a Coverciano iniziato il 31 maggio e scandito da allenamenti e conferenze stampa. La trasferta a Oslo, con walk around e conferenza all'Ullevaal nella serata del 5 giugno, non è bastata a trovare le giuste contromisure contro i norvegesi, già lanciati dopo le vittorie contro Moldova e Israele.

Spalletti: "Errori nostri, ma avanti con fiducia"

Il CT Luciano Spalletti, in conferenza stampa dopo il match, ammette le difficoltà: "Abbiamo preso un gol evitabile e poi loro hanno sfruttato bene gli spazi. Dopo il 2-0 si sono chiusi e abbiamo faticato a trovare soluzioni. Dobbiamo migliorare in tanti aspetti, ma crediamo in questo gruppo."

Parole più dure quelle del capitano Donnarumma: "È inaccettabile. Dobbiamo guardarci negli occhi e restare uniti. I nostri tifosi meritano molto di più da noi."

Ripresa senza squilli

Nella ripresa, Spalletti cambia: Frattesi per Rovella, poi dentro anche Orsolini, Lucca, Ricci e Dimarco. La Norvegia sfiora ancora il gol con Berge che centra il palo. L'Italia ci prova, ma il primo tiro in porta arriva solo al 92' con un colpo di testa di Lucca, facilmente parato da Nyland.

Prossima tappa: Moldova e oltre

Archiviato il k.o. di Oslo, l’Italia è tornata a Coverciano, dove sabato è previsto un allenamento a porte chiuse. Domenica spazio a conferenze stampa e sessioni aperte parzialmente alla stampa. Lunedì 9 giugno trasferimento a Reggio Emilia per affrontare la Moldova alle 20.45 allo Stadio Città del Tricolore.

Una sfida già cruciale: serve una vittoria per rimettersi in corsa verso il Mondiale 2026.

Il cammino degli Azzurri nel Gruppo I

Dopo la sfida con la Moldova, gli Azzurri proseguiranno il loro percorso con queste partite:

5 settembre 2025 — Italia vs Israele (Stadio da definire)

— (Stadio da definire) 8 settembre 2025 — Bielorussia vs Italia (Minsk, Bielorussia)

— (Minsk, Bielorussia) 10 ottobre 2025 — Italia vs Norvegia (ritorno in casa, Stadio da definire)

— (ritorno in casa, Stadio da definire) 13 ottobre 2025 — Israele vs Italia (Tel Aviv, Israele)

— (Tel Aviv, Israele) 14 novembre 2025 — Moldova vs Italia (Chişinău, Moldova)

— (Chişinău, Moldova) 17 novembre 2025 — Italia vs Bielorussia (chiusura girone in casa)

L'obiettivo è chiaro: ottenere il massimo e garantirsi il pass per il Mondiale 2026.

Tabellino

Norvegia-Italia 3-0 (3-0 p.t.)

Marcatori: 14' Sorloth (N), 34' Nusa (N), 42' Haaland (N)

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem (26' st Ostigard), Moller Wolfe (30' st Pedersen); Odegaard, Berge, Thorsby (1' st Berg), Nusa (30' st Bobb); Haaland, Sorloth (38' st Strand Larsen).

All. Solbakken

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta (26' st Orsolini), Barella, Rovella (1' st Frattesi), Tonali, Udogie (38' st Dimarco); Raspadori (38' st Ricci); Retegui (26' st Lucca).

All. Spalletti

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Note: ammoniti Thorsby e Berg (Norvegia)

Programma Media Nazionale

31 maggio : Raduno a Coverciano

: Raduno a Coverciano 5 giugno : Trasferta a Oslo, walk around Ullevaal Stadion

: Trasferta a Oslo, walk around Ullevaal Stadion 6 giugno : Norvegia-Italia 3-0

: Norvegia-Italia 3-0 7 giugno : Allenamento chiuso a Coverciano

: Allenamento chiuso a Coverciano 8 giugno : Conferenza stampa e allenamento (aperto primi 15')

: Conferenza stampa e allenamento (aperto primi 15') 9 giugno: Trasferimento a Reggio Emilia, ore 20.45 Italia-Moldova

