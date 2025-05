L'ITC XXIV MAGGIO 1915 di Trappitello Taormina protagonista in Piazza Duomo alla giornata "il lavoro viaggia con noi"

Tempo di lettura: ~4 min

Il 7 maggio 2025, gli studenti delle classi quarte e quinte dell’ITC Paritario “XXIV MAGGIO 1915” di Trappitello-Taormina hanno partecipato a un’importante iniziativa di orientamento e formazione intitolata “Il lavoro viaggia con noi”. L’evento si è svolto nella centralissima Piazza Duomo di Messina, trasformata per l’occasione in un grande laboratorio all’aperto dove il mondo della scuola ha incontrato quello del lavoro.

Promosso dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro, in collaborazione con il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina, e con il patrocinio del Comune di Messina e del Provveditorato agli Studi di Messina, l’incontro ha visto la partecipazione attiva di studenti provenienti da vari istituti, desiderosi di approfondire temi fondamentali per il loro futuro. Presenti anche il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina Adamo Maurizio e la vicepreside Teresa Vallelonga, che ha dichiarato:

“È stata un'emozione partecipare con la scuola a quest'evento, è stata una grande opportunità per i nostri ragazzi e una formazione fondamentale per la loro crescita al di fuori delle mura scolastiche.”

Durante la giornata, i ragazzi hanno preso parte a workshop tematici, simulazioni di colloqui di lavoro, laboratori sulla scrittura del curriculum e attività con visori di realtà virtuale. Inoltre, si sono confrontati con responsabili del mondo del lavoro e professionisti, nell’ambito di un tour nazionale che mira a far comprendere ai giovani quale strada lavorativa sia più adatta a ciascuno, tra percorsi professionali e universitari.

Al centro di questo evento, il ruolo dell’ITC Paritario “XXIV MAGGIO 1915”, una scuola dinamica che da anni si distingue per l’attenzione alla formazione completa dello studente. L’Istituto coniuga il sapere teorico con le competenze pratiche, grazie a programmi aggiornati, innovativi e orientati al mondo reale. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per affrontare università, lavoro e sfide future.

Tra gli studenti partecipanti anche l’alunna Anna La Croce, che ha rappresentato l’Istituto con entusiasmo, testimoniando ancora una volta l’impegno e la qualità degli studenti formati in una scuola che è oggi un punto di riferimento per la formazione tecnica e professionale nel territorio.

Anna La Croce, una delle alunne più rappresentative dell’istituto, ha partecipato con grande entusiasmo, esprimendo il suo pensiero sull’importanza di eventi come questo per il suo futuro. “Partecipare a questo evento mi ha dato una motivazione in più per intraprendere il mio futuro con maggiore consapevolezza,” ha dichiarato. Anna, che sta crescendo come artista e sta perseguendo il suo sogno nel mondo della musica, ha trovato in questo incontro un'opportunità di orientamento che la aiuterà nel suo percorso professionale.

Il preside Salvatore Loria, presente all’iniziativa, ha sottolineato:

“Crediamo fermamente nel valore dell’orientamento e delle esperienze sul campo. Questo evento rappresenta un ponte tra la scuola e il lavoro, e siamo orgogliosi che i nostri studenti possano vivere esperienze così formative.”

Un sentito ringraziamento da parte degli alunni va al preside Loria, alla vicepreside Vallelonga e ai docenti Giuseppe Lundi, Luigi Crisafulli, Rosanna Cardillo e Giuseppina Coglitore, che hanno accompagnato gli studenti e reso possibile questa importante partecipazione grazie alla loro dedizione e disponibilità.

È emerso quanto sia diventato fondamentale il PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che ha generato molte iniziative capaci di rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro. Esperienze come questa sono decisive per aiutare i ragazzi a maturare consapevolezza e fiducia nelle proprie scelte.

Molti studenti hanno raccontato di essersi sentiti coinvolti e motivati, riconoscendo nell’iniziativa un momento di crescita, un’opportunità di confronto e un’occasione per acquisire strumenti utili a costruire il proprio futuro.

A nome di tutti gli studenti, Anna La Croce esprime profonda gratitudine per questa occasione formativa, sottolineando l’importanza di iniziative che, come questa, arricchiscono il percorso scolastico e personale di ciascuno.