l'ITC XXIV Maggio con Anna La Croce apre le porte al talento " Progetto artista per passione"

Anna La Croce ospite d’onore della serata finale della notte giarrese e del concorso “La Vela d’Oro Siciliana”

Giarre, 3 giugno 2025 Una serata all’insegna del talento, della musica e dell’eccellenza scolastica ha concluso con successo l’edizione 2025 della Notte Giarrese, svoltasi il 2 giugno in una gremita Piazza Duomo. In questo prestigioso contesto, l’ITC XXIV Maggio di Trappitello-Taormina è stato protagonista d’eccezione grazie alla partecipazione della studentessa Anna La Croce, ospite d’onore della serata, nell’ambito del concorso musicale "La Vela d’Oro Siciliana”.

L’artista, già vincitrice di riconoscimenti a livello nazionale ed europeo, ha rappresentato l’Istituto con grande classe attraverso il progetto “Artista x Passione”, che promuove e valorizza il talento artistico degli studenti. La sua esibizione ha emozionato il pubblico e confermato la qualità del percorso formativo proposto dalla scuola.

A rappresentare ufficialmente l’ITC XXIV Maggio durante la serata è stata la vicepreside prof.ssa Teresa Vallelonga, la quale ha espresso grande orgoglio per il coinvolgimento dell’Istituto in una manifestazione così significativa per il territorio.

L’evento, promosso dalla Pro Loco di Giarre presieduta dal prof. Salvo Zappalà, docente dello stesso ITC XXIV Maggio, ha attirato migliaia di spettatori durante le tre giornate, dal 31 maggio al 2 giugno. La serata conclusiva, caratterizzata da musica, performance artistiche e spettacolo, ha visto anche la partecipazione del Sindaco di Giarre, Leonardo Cantarella, che ha elogiato il lavoro delle scuole, delle istituzioni locali e degli artisti nel promuovere la cultura cittadina.

Una scuola aperta al territorio

L’Istituto Tecnico Commerciale XXIV Maggio di Trappitello-Taormina è una realtà educativa di riferimento nel comprensorio jonico-etneo. L’offerta formativa dell’Istituto si articola nei settori economico, turistico e tecnologico, con un’attenzione particolare all’orientamento, all’innovazione digitale e ai progetti di valorizzazione del talento. L’adesione a percorsi come “Artista x Passione” testimonia l’impegno dell’Istituto nel formare non solo professionisti, ma persone complete, capaci di esprimere le proprie attitudini e contribuire alla crescita culturale del territorio.

L’intervento dell’alunna Anna La Croce, già conosciuta per aver rappresentato l’Italia in ambito artistico a livello europeo, è stato accolto con entusiasmo e applausi, sigillando una serata indimenticabile e confermando l’ITC XXIV Maggio come un polo di eccellenza formativa e culturale.

Le dichiarazioni

Il prof. Salvo Zappalà, presidente della Pro Loco e docente dell’Istituto, ha dichiarato:

«È una grande soddisfazione vedere l’ITC XXIV Maggio partecipe in modo così significativo. Ringraziamo Anna per l’emozione che ci ha regalato, la vicepreside Vallelonga per la sua presenza e tutti coloro che credono in una scuola che valorizza davvero i talenti.»

