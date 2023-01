La befana vien di giorno, e porta giocattoli al Sud, dolci al Centro e al Nord abbigliamento, i dettagli

La befana vien di giorno, e porta due miliardi di euro: i rincari non frenano i regali dell'Epifania

Coldiretti sugli orientamenti per gli acquisti: giocattoli al Sud, dolci al Centro, mentre al Nord vince l'abbigliamento. Gite di un giorno solo per risparmiare

ella "calza" dei commercianti 2 miliardi, e sulla scopa viaggeranno in 7 milioni: sono le stime di Coldiretti per l'Epifania. Secondo l'associazione quest'anno saranno 2 italiani su 3 a fare regali, soprattutto al protagonista della festa - i bambini - per una spesa totale (dati Confcooperative) che però scende di 200 milioni, rispetto all'anno scorso.

Mentre sono circa 800 mila gli stranieri, in arrivo principalmente da Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Nel complesso un giro d'affari stimato intorno ai 3,5 miliardi di euro - fra trasporti e alloggi, ristorazione e shopping, attività sportive e ricreative.

Viaggi: +13% rispetto all'anno scorso

Secondo Coldiretti, poi con le ultime partenze superano i 13 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza durante le festività di fine ed inizio anno, con un aumento del 13% rispetto al 2022.

Con il rincaro di bollette, carburanti, carrello della spesa ed altre voci - dal mutuo ai trasporti - tre italiani su quattro, hanno detto di aver speso troppo tra Natale e Capodanno e di voler risparmiare.

Spesa media per la Befana: 72 euro

La spesa media per ciascun consumatore per l'Epifania sarà di 72 euro - così l'indagine del centro studi di Confcooperative - gli italiani hanno cercato di risparmiare sui regali in tutti modi: a cominciare dal Black Friday, ai saldi, al riciclo dei regali.

I giocattoli dominano nelle tendenze di acquisto al Sud (questo secondo il 52% del campione interpellato). Calze piene di dolci, cioccolato ma anche carbone prodotto con zucchero italiano prevarrà al Centro per il 45% degli intervistati. Al Nord vince l'abbigliamento (secondo il 40% degli intervistati).

Gite di un giorno

Stimati dalla Cna - La Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa - 2,5 milioni di pernottamenti fra alberghi, B&B e agriturismi: ma buona parte dei turisti, si recherà nelle seconde case (soprattutto in località sciistiche) o limiterà la vacanza a gite di un giorno.

Numerose le esposizioni temporanee ospitate in musei e gallerie ma ad attirare sono anche stabilimenti termali e località marittime, per gli amanti del "mare d'inverno". (Rai news)