La capanna dove nacque l'Amore. Rappresentazione sacra del Presepe vivente nel centro storico di Santa Caterina dello Ionio

Si svolgerà nel suggestivo scenario del centro storico di Santa Caterina dello Ionio (CZ) la rappresentazione sacra del Presepe vivente "Una capanna... L'amore", il giorno 30 Dicembre dalle ore 17:00. L'evento, organizzato dalla parrocchia "Santa Maria Assunta" ha lo scopo di far rivivere a tutti i visitatori il mistero della nascita di Gesù nella fredda capanna di Betlemme. Il presepe vivente è, infatti, un'incantevole tradizione in cui si fondono fede e cultura, nella magica atmosfera di un passato lontano.

I numerosi figuranti che, durante tutto il percorso, riprodurranno antichi mestieri e scene di vita quotidiana della famosa "Città del pane", saranno pastori ritornati in vita per raccontare la storia più antica della cristianità. Le vecchie case abbandonate o distrutte dal fuoco, per l'occasione, sono state pazientemente ripulite e adibite a botteghe e locande.

Organetti, zampogne e tamburelli allieteranno le strade di questa Betlemme con le loro musiche tradizionali. Durante l'itinerario si potrà ammirare, dal famoso punto panoramico di "Magoni", tutta la costa ionica che farà da cornice alla rappresentazione. Il cammino culminerà con la visita alla capanna, dove nacque l'Amore, dove il Verbo si fece carne. Nell'ambiente umile e intimo della grotta riecheggerà il canto degli angeli che loderanno il Signore. Inoltre, durante la serata si potranno gustare anche le tradizionali zeppole e pitte caterisane.