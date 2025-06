La Casa Museo Gullo insieme all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria alla Notte degli Archivi 2025

Tempo di lettura: ~2 min

Dal 5 al 8 giugno 2025 Archivissima festeggia la sua ottava edizione dedicata al tema “Dalla parte del futuro”.

Archivissima è il primo festival italiano dedicato alla promozione dei patrimoni conservati negli archivi storici di enti, istituzioni e imprese. Ideata da Promemoria Group e organizzata dall’associazione di promozione sociale Archivissima APS, la manifestazione nasce dal format “La Notte degli Archivi” grazie al quale, per la prima volta cittadini e archivi storici condividono la passione per le piccole e grandi storie d’archivio, riannodate e raccontate dalla voce di autori e autrici della cultura italiana. Da allora, la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione dell’heritage e la commistione di linguaggi e new media sono al centro della programmazione di ogni edizione.

Il 6 giugno 2025, in occasione del decimo anniversario de “La Notte degli Archivi”, la Casa Museo Gullo di Casali del Manco (Cosenza) insieme all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria inaugureranno la mostra Il futuro ritorna alle radici, a cura di Antonella Bongarzone.

La mostra è l’unico evento che si svolgerà in Calabria per “La Notte degli Archivi” e vede il coinvolgimento delle allieve iscritte alla Scuola di Decorazione (Triennio) dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria: Jane Carla Abe, Aida Balian, Jingyu Su e Aurora Zampaglione.

Il futuro, oggi, non è più un territorio da conquistare, ma un campo fragile da coltivare. È un racconto in frantumi, disseminato di domande più che di risposte, fatto di mille inizi possibili e nessuna fine scritta. Il futuro ritorna alle radici nasce da questo spazio di incertezza fertile, dove la crisi non è solo rovina, ma occasione di visione. Siamo abituati a pensare il tempo come una freccia che va solo in avanti. Ma forse il futuro non è altrove. Forse germoglia proprio nel profondo, là dove le radici affondano nella terra della memoria, dei corpi, delle storie dimenticate. La mostra intreccia visioni di mondi possibili e impossibili, costruiti sull’incontro tra differenze, sull’ascolto del silenzio, sulla riscoperta di legami spesso invisibili. Il futuro ritorna alle radici è, in fondo, un invito: a ricordare senza idealizzare, a immaginare senza fuggire, a costruire senza cancellare. Un invito a ritrovare il tempo dell’ascolto, della cura, del gesto lento. Perché è nelle crepe del presente che, a volte, le radici trovano spazio per ricominciare a crescere.

La Notte degli Archivi 6 giugno 2025 dalle 18:00

Casa Museo Gullo

Piazza del Popolo, 1 – loc. Macchia

87059 Casali del Manco (CS)

0984-435261 [email protected]

