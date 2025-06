A Klaus Zambiasi il trofeo “Artista dell’anno 2025”

Tempo di lettura: ~2 min

Il 5 luglio presso l'Hotel Miramare di Cesentatico (FC), l'artista e scrittore Klaus Zambiasi sarà insignito del trofeo internazionale "Artista dell'anno 2025" per le arti visive. Si tratta di un riconoscimento assegnato da Artexpò Gallery, con il patrocinio della Città di Cesenatico. Le opere di Zambiasi e degli altri artisti premiati saranno esposte nelle sale dell'Hotel e pubblicate in un catalogo dedicato. Il prestigioso riconoscimento per l'artista altoatesino giunge in occasione dei suoi trent'anni di attività nel campo della pittura e al culmine di una stagione ricca di mostre e successi internazionali.

Lo scorso marzo, il dipinto che fa da copertina al suo primo romanzo "Il sorriso della luna" è stato esposto sotto forma di poster gigante nella stazione della Metropolitana di Madrid Nuevos Ministerios nell'ambito della seconda edizione di "Madrid Station Exhibition". La stessa opera esposta a luglio nella stazione ferroviaria Shibuya di Tokio, la seconda più frequentata al mondo con 3.6 milioni di persone al giorno. A giugno, tre opere sono state esposte nella stazione ferroviaria di Basilea durante la fiera Art Basel e un'opera è stata esposta nel Museo della Fotografia e Arte di Pechino. Dall'inizio del 2025 e fino alla primavera 2026, inoltre, altre sue opere saranno esposte in diverse gallerie ad Atene, Berlino, Dubai, New York, Palma De Maiorca, Parigi, Venezia, Zugo (Svizzera).



L'artista, inoltre, sarà inserito con una pagina dedicata, nell'Atlante dell'Arte Contemporanea edito dalla Giunti e presentato al "MoMa" di New York, che sarà distribuito alla Biennale di Venezia, alla Fiera del libro di Francoforte e all'Art Basel di Miami, consacrandolo tra i nomi di riferimento dell'arte contemporanea.



Klaus Zambiasi originario di Castiglione delle Stiviere (Mantova), vive e lavora tra la provincia di Bolzano e Bratislava (Slovacchia). Nel 2022 ha esordito sulla scena letteraria con il romanzo autobiografico "Il sorriso della luna", seguito da "3 Il Bacio Rubato" (2023) e "L'appuntamento al calar della sera (2024)". I primi due libri sono stati tradotti anche in tedesco,