La Cassazione conferma il Seggio di Antonello Talerico: il commento dei gruppi Catanzaro al Centro

La Cassazione conferma il seggio in consiglio Regionale per Antonello Talerico / il commento dei gruppi Catanzaro al Centro, io scelgo Catanzaro e noi con l’Italia

Nota dei gruppi Catanzaro al Centro, Io scelgo Catanzaro e Noi con l'Italia.

“Il consigliere regionale Antonello Talerico ha definitivamente visto riconosciuta, in sede giudiziaria, la legittimità delle proprie ragioni a fondamento del suo ingresso a Palazzo Campanella. La Cassazione, nel rigettare il ricorso di Valeria Fedele, ha confermato l’esito dei precedenti gradi di giudizio, mettendo quindi la parola fine alla vicenda processuale. Con questa pronuncia, si consolida quindi la posizione politica e istituzionale di Antonello Talerico tra gli scranni del Consiglio regionale, oltre che di quelli di Palazzo De Nobili dove si conferma la sua centralità negli assetti di governo della città.



Come componenti dei gruppi che fanno capo alla sua figura, non possiamo che esprimere la soddisfazione per la sentenza della Cassazione che contribuisce a rafforzare ancora di più il percorso politico avviato sul territorio comunale, provinciale e regionale, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza coesa e coerente e aprire una nuova stagione di sfide elettorali”.