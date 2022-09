La Cec al fianco delle famiglie “Cemento della comunità”

CATANZARO, 5 MAG - La Conferenza episcopale calabrese, per bocca del suo presidente monsignor Vincenzo Bertolone, esprime apprezzamento per il flash-mob nazionale #graziefamiglie, di domenica scorsa su iniziativa del Forum delle associazioni familiari, con adesione del Forum Famiglie Calabria.



"Sulla significativa iniziativa, attraverso la quale con un applauso da balconi e finestre di casa si è inteso ringraziare genitori, bambini e nonni per l'impegno profuso in quasi due mesi di lockdown totale", è scritto in una nota, la Cec ha sostenuto: "Poiché le famiglie, in un periodo difficile da ogni punto di vista, hanno aiutato il sistema Italia a reggere l'urto della crisi e dell'emergenza pur tra sacrifici e difficoltà, dimostrando di essere il vero punto di forza della nostra Italia, sotto l'aspetto educativo ma anche sociale e per molti versi anche economico".



Ed inoltre: "Alle famiglie, ora, riteniamo occorra guardare con attenzione nella fase di ripartenza del Paese, da impiantare su basi e modelli nuovi rispetto ad un recente passato in cui la famiglia è stata pesantemente messa in discussione e marginalizzata dall'agenda politica ed istituzionale. Auspichiamo che ad essa si torni a guardare come fulcro della società".