La Compagnia del Vangelo inaugura il book club di letture cristiane con un volume sull’Esercito della Salvezza

Di book club nel capoluogo dell’Isola ne esistono ormai davvero numerosi, da quello più recente della Agnello Hornby a quello più antico dell’ex diplomatico Usa Anna Lane. Finora, però, non ne esisteva nessuno destinato alla lettura di testi della tradizione cristiana.

A fondarlo ci ha pensato la comunità protestante La Compagnia del Vangelo, guidata dal pastore Davide Romano, in collaborazione con OltreQuando - La casa dei libri e delle culture. Il primo libro scelto per il mese di novembre è l'agile testo di Antonio Lesignoli, “L’Esercito della salvezza. Una introduzione”, Edizioni Claudiana, che è possibile acquistare presso la sede di OltreQuando in via Vann’Antò 16, a Palermo.

Per info si può scrivere una mail a: lacompagniadelavangelo@yahoo.com

Il Libro: Com'è nato, in che cosa crede e che cosa fa l'Esercito della Salvezza? La storia dell'organizzazione religiosa, fondata da William e Catherine Booth, caratterizzata da un modello militare, un evangelismo militante e un attivismo sociale innovativo. L'idea del cristiano come soldato di Cristo affonda le sue radici in alcuni passi dell'Antico Testamento in cui Dio stesso è presentato come guerriero. Nel Nuovo Testamento è soprattutto Paolo a utilizzare metafore e termini militari, definendo il proprio apostolato come militia Christi. Alla luce di questi passi biblici, storia, missione, dottrina e caratteristiche dell'Esercito della Salvezza acquistano ulteriore significato. Lesignoli ne propone un'introduzione agile ed esauriente.