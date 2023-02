Comuni Virtuosi. La comunità di Maida dà il benvenuto ad una nuova famiglia: un gesto di solidarietà e umanità.

La comunità di Maida dà il benvenuto ad una nuova famiglia: un gesto di solidarietà e umanità. Benvenuto a nuova famiglia.

MAIDA 14 FEB. - Questa mattina è stato un momento molto commovente quando abbiamo dato il benvenuto ufficiale a Lesia, Maksym e Oleksandra, una famiglia che grazie alla Protezione Temporanea è ora ufficialmente residente a Maida. Abbiamo consegnato loro le chiavi della loro nuova casa nella speranza che questo possa essere un bel ricordo in un periodo difficile.

Ora ci aspettano i passi burocratici, come l'iscrizione all'anagrafe e a scuola, ma siamo sicuri che la nostra comunità farà la differenza nell'accogliere e integrare questa nuova famiglia nella nostra città. Come amministrazione, insieme all'associazione ASIM, abbiamo già fatto i primi passi e siamo commossi dal vedere il grande cuore dei maidesi in azione.

Siamo sicuri che la nostra comunità sarà protagonista in questa staffetta di solidarietà ed umanità. Insieme possiamo fare la differenza.

Siamo molto grati per la generosità e la disponibilità mostrate dalla comunità di Maida, e siamo convinti che la presenza di Lesia, Maksym e Oleksandra arricchirà la nostra città in molti modi. Siamo anche consapevoli che ci saranno sfide da affrontare, ma siamo pronti a lavorare insieme per superarle.

In un mondo che sembra diviso e contraddittorio, l'accoglienza di una nuova famiglia è un segno tangibile di speranza e umanità. Siamo felici di poter fare la nostra parte per contribuire a un futuro più inclusivo e solidale.

Continueremo a collaborare con ASIM e altre organizzazioni locali per fornire il supporto necessario alla famiglia di Lesia, Maksym e Oleksandra. Siamo certi che la loro presenza nella nostra città porterà nuove opportunità di crescita e scambio culturale per tutti noi.

Come comunità, dobbiamo continuare a lavorare insieme per creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti coloro che scelgono di chiamare Maida casa. Lavorando insieme, possiamo fare la differenza e costruire un futuro più luminoso per tutti.