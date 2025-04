La Diocesi di Parma accoglie Don Francesco Cristofaro per “O tutti o nessuno”

Si è svolto nella mattinata di sabato 12 Aprile a Parma il secondo convegno di formazione per l’inclusione delle persone con disabilità. Promosso dalla Diocesi e dalla pastorale della disabilità. Ospite il sacerdote catanzarese don Francesco Cristofaro, parroco, scrittore e conduttore televisivo.

“Chi è l’altro ?” Si è chiesto don Francesco. “E’ una persona e come tale va vista e trattata, rispettando la sua dignità, i suoi limiti e le sue fragilità”. Don Francesco è nato con una paresi spastica alle gambe. Ha lottato per accettarsi e farsi accettare. “Da piccolo, alcune parole mi ferivano. Spesso, sentivo dirmi di essere “incapace, poverino, inutile. Alla fine lo credevo anche io e urlavo contro tutti la mia rabbia e il mio dolore. Oggi ci sono mezzi e strutture. Ci sono più possibilità per le persone con disabilità. Un tempo, invece, si poteva fare ben poco. In alcune zone, segnati da messaggi di negatività, i bambini con disabilità venivano tenuti nascosti. Oggi dobbiamo puntare ad un’accoglienza che parte dal cuore. Credo veramente nell’altro?”

Ha aperto i lavori del convegno S. E. Rev.ma Mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma. E’ seguita un’approfondita relazione della prof.ssa Dolores Rollo, Direttrice del Centro inclusione della Università di Parma, dal titolo: Lo spettro dell’autismo. Dalle difficoltà della comunicazione alle possibilità di interazione. A moderare i lavori e’ stato fra Simone Pagnoni, responsabile della pastorale diocesana della disabilità.

Ha concluso i lavori proprio Don Francesco Cristofaro, condividendo con i presenti la sua testimonianza di fede e di vita toccando le corde del cuore. Molti i genitori presenti di ragazzi con disabilità. Don Francesco li ha ascoltati ad un uno ad uno ringraziandoli per la loro missione e incoraggiandoli nelle loro battaglie quotidiane. “La disabilità che più mi spaventa - ha detto il sacerdote - non è quella fisica e neanche quella mentale ma quella del cuore e la disabilità sociale ovvero, quella disabilità dell’indifferenza e della cattiveria”.

Oggi Don Francesco è in libreria con Luce sul mio cammino - BUR RIZZOLI, un libro dove si racconta a 360 gradi.