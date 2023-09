La forza di Loredana Bertè nel combattere le sfide Post-Covid: un messaggio di speranza. Video

Nel suo toccante messaggio condiviso sulla sua pagina Facebook, Loredana Bertè ha voluto condividere con i suoi fan i dettagli di un momento difficile durante il concerto a Catania. Ha apertamente condiviso le sfide che ha dovuto affrontare e che l'hanno costretta a interrompere la sua esibizione a Villa Bellini. Ha spiegato che le circostanze non le hanno permesso di offrire lo spettacolo che avrebbe desiderato, a causa dei suoi preesistenti problemi di salute e di una significativa debilitazione dovuta al suo recupero dal Covid-19.

Nonostante queste avversità, Loredana Bertè ha voluto rassicurare i suoi affezionati fan, promettendo loro che tornerà più forte di prima. Nel suo commento, ha espresso un profondo e sentito ringraziamento verso gli organizzatori dell'evento, il promotore e tutto il pubblico presente, riconoscendo il loro sostegno e l'affetto dimostrato. La sua dedizione e il suo desiderio di offrire spettacoli straordinari rimangono inalterati, e questa esperienza difficoltosa è solo un capitolo temporaneo nella sua straordinaria carriera artistica. Vostra Loredana.

Testo integrale di Loredana Bertè

Come potete capire da questo video mi é stato proprio impossibile effettuare lo spettacolo a Villa Bellini. Oltre che per i miei malesseri precedenti per uno stato di debilitazione forte dovuta al Covid. Vi lascio con la promessa di tornare presto. Un grazie enorme ainorganizzTori, al promoter e a voi che eravate là per applaudirmi. Vostra Loredana