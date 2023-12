La FTC assumerà psicologi per studiare l'impatto dei social media sui minori entro il 2024

Il Commissario Alvaro Bedoya conferma l'iniziativa in un'intervista, mentre il senato usa valuta nuove leggi per regolamentare l'uso dei social nelle scuole"

Entro il 2024, la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti prevede di assumere psicologi specializzati nell'infanzia per esaminare l'impatto dei social media sui giovani. Questa decisione è stata confermata dal commissario Alvaro Bedoya durante un'intervista con Recorded Future News. L'obiettivo è di fornire consulenza esperta alle piattaforme social, che spesso già collaborano con enti del settore. Bedoya ha sottolineato che mentre la FTC dispone di numerosi esperti in tecnologia ed economia, manca di personale specializzato in psicologia per affrontare questioni legate alla salute mentale.

Bedoya, che è anche il fondatore del Center on Privacy & Technology, è un attore chiave nel campo della privacy e dei diritti civili. Ha evidenziato che la FTC si sta evolvendo per essere più di un semplice "gruppo di avvocati", incrementando il numero di esperti tecnologici nel suo team. Questa iniziativa arriva in un momento critico negli Stati Uniti, dove il Senato sta considerando una nuova legge per regolamentare l'uso dei social media nelle scuole. La proposta legislativa, denominata "The Eyes on the Board Act", è stata avanzata dai senatori Ted Cruz, Ted Budd e Shelley Moore Capito e mira a limitare l'accesso dei minori ai social media nelle scuole che ricevono finanziamenti federali per la connettività internet.

Bedoya ha anche incontrato le principali autorità di regolamentazione del Regno Unito per discutere il loro approccio più proattivo nel mitigare gli effetti negativi dei social media sui minori.