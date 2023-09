Rino Gattuso: l'allenatore che ha pagato di tasca propria per il bene dei suoi giocatori. Tutti i dettagli

La generosità e l'umanità di Rino Gattuso: un esempio nel mondo del calcio. Sono pochi gli uomini che lasciano un segno oltre il pallone.ì Gattuso è uno di questi.

Quando allenava in Grecia, dopo le sue dimissioni, si incaricò di pagare personalmente gli stipendi ai giocatori: 50.000€.

A Pisa, quando la società aveva ormai abbandonato Staff tecnico e squadra, Rino, il Campione Del Mondo, comprava personalmente le casse d’acqua per i giocatori: “se no bevono alla fontanella”.

Sempre a Pisa, nel bel mezzo del caos societario, con quella personalità che è solo sua, riconoscibile tra mille, affermò: “Sì, può anche fallire tutto, ma io sarò l’ultimo a lasciare la nave!”.

Persino a Milano, casa sua, dove ha vinto tutto, non si è scordato di essere Rino, l’uomo, il maestro di vita prima che il mister, il giocatore.

Al suo addio infatti, maggio del 2019, ha rinunciato alla sua buona uscita per permettere l’intero pagamento delle 24 mensilità del suo staff.

Chi lo farebbe?

Ma soprattutto, a quanti lo avete visto fare?

A Napoli, durante la prima ondata, in piena crisi sanitaria, ha rinunciato al suo stipendio per pagare staff e magazzinieri.

Molti, come al solito, si sono preoccupati di liquidare questi gesti con un banale:

“SE NON LO FA LUI”… Perché siamo soliti a vedere il marcio in tutti e in tutto, senza però fare poi realmente niente di concreto per gli altri.

Dunque è vero, lui può permetterselo, ma a differenza di molti si è permesso di farlo davvero (Ac Milan)