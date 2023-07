La Giornata dello Sport a Monterosso Calabro: Un Successo straordinario sotto la guida del sindaco Lampasi. Video

Antonio Giacomo Lampasi: Successo oltre ogni aspettativa la prima edizione della "Giornata dello sport" promossa dal Comune di Monterosso Calabro. Migliaia di sportivi - professionisti e amatoriali - hanno invaso le vie del paese, cimentandosi nelle diverse discipline proposte: calcio, basket, pallavolo, badminton, kickboxing, orienteering... Decine le società sportive che hanno preso parte al campus a cielo aperto, provenienti da tutta la Calabria: a tutte è stata consegnata la targa ricordo della giornata.

A margine dell'iniziativa sono state premiate le società che si sono distinte nel corso della stagione sportiva: A.C. Catanzaro (riconoscimento ritirato dal medico De Santis), Tonno Callipo Volley (targa consegnata al vice presidente Filippo Callipo), A.s.d. San Nicola da Crissa (premio ritirato dal sindaco Giuseppe Condello); un riconoscimento è stato attribuito, altresì, a Domenico Bolignano, coach della Viola Basket Reggio Calabria per aver portato avanti il mito "Viola", incentivando il basket calabrese. Tanto l'entusiasmo per il consenso riscontrato: l'iniziativa si ripeterà anche in estate, con la "Giornata dello sport degli emigrati".

Anche in ambito sportivo, quindi, Monterosso diventa il punto di riferimento per l'intera Calabria, in grado di attrarre l'interesse dei principali team e l'entusiasmo di migliaia di giovani talenti. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Antonio Giacomo Lampasi, e da tutta l'Amministrazione comunale.

