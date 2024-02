La giovane cantautrice Alemico è tornata con il suo nuovo singolo “I Tuoi Pensieri”

Ascolta “I Tuoi Pensieri” su Spotify > http://tinyurl.com/2s3h4rfs

Alemico, giovane cantautrice, ha pubblIcato il suo nuovo singolo dal titolo

“I Tuoi Pensieri”, disponibile su tutti i digital stores e Spotify.

“I Tuoi Pensieri” è un brano acustico scritto, composto e interpretato da Alemico. Il brano racconta l’inizio di un amore forte, nel periodo in cui ci si comincia a conoscere profondamente e, inevitabilmente, ci si scontra con i mostri dell’altra persona.

In questo brano l’artista risalta questi mostri, intesi come problemi, paure e insicurezze, vengono accettati: “quando mi stringi forte tra i tuoi problemi e i tuoi pensieri, I feel you in my soul […]”.

Alemico è il nome d’arte della cantautrice Alessandra Micolucci.

Classe 2003 Alemico, inizia a studiare chitarra all’età di otto anni e coltiva nel tempo anche la passione per il canto. Da questi due approcci artistici giunge, all’età di quattordici anni, la necessità di esprimere se stessa iniziando a scrivere testi e a comporre basi acustiche.

Il 17 marzo 2023 Alessandra emerge dalla sua cameretta e pubblica il suo primo brano “Una Parte Di Me” e nello stesso periodo inizia ad esibirsi live rigorosamente con chitarra e voce.

Il 28 luglio 2023 Alemico pubblica il suo secondo singolo “Senza Emozioni” presentato live durante l'evento culturale “San Paolo in Musica e Poesia” di San Paolo di Civitate (FG) e, a gennaio 2024, ne “La Galleria delle Arti” di Roma durante la semifinale del prestigioso festival nazionale “IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL”.

Alemico intende condividere il suo mondo interiore attraverso la musica, facendo sentire meno soli chi ha vissuto storie o provato emozioni simili.

