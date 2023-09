Catanzaro. “La Notte Piccante”: il piano del traffico, le informazioni su dove parcheggiare e le navette disponibili

CATANZARO 21 SETT. - Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre la città di Catanzaro, nel suo Centro storico, ospiterà “La Notte Piccante”.

Per l’eccezionalità dell’evento, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un piano del traffico, rafforzando i servizi di mobilità alternativa attraverso le navette dai parcheggi e la riattivazione temporanea della funicolare. Per la Notte Piccante saranno attivi i parcheggi “Musofalo”, “Teatro Politeama”, “Bellavista” e “Sant’Antonio”.

Pass strisce blu residenti centro storico saranno validi anche nel resto della Città

In considerazione degli eventi previsti nell’ambito della Notte Piccante, che incideranno inevitabilmente sulla viabilità nel centro storico, al fine di limitare i disagi ai residenti delle zone interessate, l’amministrazione comunale rende noto che i pass strisce blu, già rilasciati ai residenti, saranno validi anche nelle altre aree della città, indipendentemente dal colore blu e viola di riferimento. Si specifica che la deroga sarà valida dalle ore 14 di venerdì 22 settembre fino alla mezzanotte di sabato 23 settembre, ricordando che, di norma, la domenica i parcheggi con strisce blu non sono a pagamento.



VIABILITA’:

Giovedì 21 settembre 2023 dalle ore 06,00 a fine manifestazione viene istituito il divieto di sosta con zona rimozione sulle seguenti strade:

a)Piazza Rossi (Prefettura);

b)Piazza Le Pera, limitatamente al tratto da Vico San Rocchello al civico 9 della piazza;

Venerdì 22 settembre 2023 dalle ore 08,30 a fine manifestazione viene istituito il divieto di sosta con zona rimozione sulle seguenti strade:

a)Piazza G. Garibaldi

b)Corso Mazzini, ambo i lati, nel tratto Scuola Galluppi, compreso dall’intersezione con Via San Nicola e l’intersezione con Via Spasari;

c)Corso Mazzini, nel tratto compreso dalla Basilica dell’Immacolata fino all’intersezione con Discesa Jannoni;

d)Piazza Grimaldi;

e)Discesa Jannoni, precisamente lungo il margine sinistro secondo il senso di marcia per i 6 posti auto perimetrali all’istituto bancario ivi presente;

f)Piazza Le Pera, per tutta la piazza

g)Via Jannoni lato sinistro rispetto al senso di marcia, nel tratto compreso dalla scalinata del Teatro Masciari fino all’intersezione con Discesa Cavour (Politeama).

h)Piazza Duomo;

Venerdì 22 settembre dalle ore 14,00 a fine manifestazione viene istituito il divieto di sosta con zona rimozione sulle seguenti strade:

a)Corso Mazzini, ambo i lati, dall’intersezione con Piazza Matteotti fino all’intersezione con Porta Marina;

b)Piazza Roma;

c)Piazza Larussa e Via Monte, nel tratto tra Via Burza e Via Educandato;

d)Area compresa tra la Via Tripoli e la Via F. Fiorentino;

e)Via Jannoni ambo i lati;

f)Discesa Cavour, ambo i lati;

Nei giorni venerdì 22 – sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

a)dalle ore 14,30 fino al termine degli eventi in programma, istituzione del divieto di transito su Corso Mazzini, dall’intersezione di Piazza Matteotti fino all’intersezione con Piazza Cavour;

b)dalle ore 17,30 fino al termine degli eventi in programma, istituzione del divieto di transito su:

Ø Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Bellavista;

Ø Via Montecorvino;

Ø Via Italia.

Il traffico veicolare proveniente da Viale dei Normanni proseguirà verso nord per Via Milelli – Rotatoria Gualtieri, quello proveniente da Via Milelli proseguirà verso sud per Viale Dei Normanni;

Sabato 23 settembre 2023 qualora si registri un forte afflusso pedonale:

a)dalle ore 17,00 fino al termine degli eventi in programma, divieto di transito su Via Acri, il traffico proveniente da Rotatoria Gualtieri proseguirà verso sud per Viale Dei Normanni, quello proveniente da Via Milelli proseguirà sulla Rotatoria Gualtieri.

b)nella zona di Piazza Matteotti, il traffico in transito su Via Indipendenza, a tutela della sicurezza stradale pedonale, sarà deviato per Via A. Turco – Ponte Bisantis.

PARCHEGGI

Saranno attivi:

Parcheggio Musofalo con tariffa ordinaria e servizio navetta garantito nei seguenti giorni e orari: venerdì fino alle ore 01.00; sabato e domenica dalle ore 18.00 alle ore 01.00.

Parcheggio a piano terra del Teatro Politeama attivo con servizio strisce blu.

Parcheggio Sant’Antonio gratuito e con servizio navetta, al costo di 3 euro comprensivo di andata e ritorno, nei seguenti giorni e orari: venerdì dalle ore 18.00 alle ore 01.00; sabato e domenica dalle ore 18.00 alle ore 01.00.

Ascensore e parcheggio di Bellavista attivo con servizio strisce blu.

FUNICOLARE

La funicolare sarà riattivata eccezionalmente per la Notte Piccante, con tariffa ordinaria, nei seguenti giorni e orari: venerdì dalle ore 15.30 alle ore 01.00; sabato dalle ore 15.30 alle ore 02.00; domenica dalle ore 17.00 alle ore 01.00. Il servizio ordinario della funicolare tornerà operativo dal 02 ottobre 2023.