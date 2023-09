"La Notte Piccante": pubblicata l'ordinanza del sindaco Fiorita. Tutti i dettagli

"La Notte Piccante": pubblicata l'ordinanza del sindaco sul divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in vetro o metallo in alcune fasce orarie



In occasione della Notte Piccante, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha firmato un’ordinanza per vietare l’utilizzo la somministrazione e vendita di alimenti e bevande in vetro o in metallo in alcune fasce orarie.

Il divieto sarà valido dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del 22-23-24 settembre 2023 e fino alle ore 06.00 del 25 settembre 2023.

L’ordinanza non si applica per la sola somministrazione al tavolo di bevande, insieme al pasto, di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro per gli esercizi ubicati nelle aree sottoposte al divieto, ricadenti nel centro storico.



Il divieto si estende anche per portare al seguito nell’arco temporale limitato, recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo sempre e materiali contundenti o pericolosi (spray al peperoncino).



Le aree sottoposte al divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in vetro o metallo:



Via Indipendenza, Piazza Matteotti, Corso O.Mazzini (incluse le Piazze che insistono lungo la stessa arteria), Via F. De Seta, Via Nuova, Viale dei Normanni -direzione nord­ fino all'intersezione con Via Milelli, Via Milelli, Via Acri, Via F.Monaco, Via Italia, Via Eroi I 799, Via G. Jannoni, Via G. Sensales, Via A. Serravalle, Via Veraldi, Via Raffaelli, Via Poerio, Via Case Arse, Via Marineola Politi, Via Scalfaro, Via De Grazia, Via Alberghi, Via Damiano Assanti, Piazza Ignazio Larussa, Via Monte, Via Arcivescovado, Via Menniti Ippolito, Via Educandato, Piazza Duomo, Via XX Settembre, Piazza del Rosario, Via R. Mottola di Amato, Via San Rocchello nonchè tutte le arterie minori (vicoli, discese, traverse ecc.) ricadenti nel perimetro dell'area pedonale definita per la “Notte Piccante”, individuabile attraverso la cartina planimetrica.