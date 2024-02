La nuova Questione Meridionale riunisce gli Stati generali dei Sindaci e delle Associazioni

I territori del Sud tanto ricchi non solo di storia, hanno bisogno di politiche mirate rivolte alla crescita delle aree interne, che storicamente e geograficamente subiscono gli effetti, in negativo, delle aree economicamente più sviluppate. Alla presenza del presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il presidente della terza Commissione speciale aree interne, Michele Cammarano, e il presidente dell’associazione Svimar, Giacomo Rosa.

Il patto siglato in presenza anche dei sindaci Michele Laurino di Sant’Angelo le Fratte, Antonio Vella di Monterverde, Giancarlo Guercio di Buonabitacolo, Pietro Calabrese vicepresidente della Svimar (l’Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne che coinvolge 4 regioni e 18 province del Mezzogiorno), Ettore Durante di Svimar Roma, Fabio Galetta di Svimar Avellino, Aldo Bova Presidente Associazione medici socio Sanitari, Nando Morra vicepresidente Arec Campania, con la partecipazione dei Consiglieri Regionali Tommaso Pellegrino, Corrado Matera, Antonella Piccerillo e Pasquale Di Fenza. Il documento firmato a Napoli mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni interne, ridurre i divari infrastrutturali e territoriali, ridistribuire i servizi pubblici essenziali come istruzione, ricerca, università, sanità, mobilità, energia e beni pubblici, promuovere, tutelare e valorizzare il turismo. e cucina locale, prodotti alcolici, patrimonio culturale e risorse naturali, paesaggistiche e ambientali.

Il protocollo d’intesa apre un importante appuntamento di grossa importanza per la Campania e il Mezzogiorno che si terrà venerdì 26 gennaio a Pompei, dove ci sarà la l’assemblea-convegno degli Stati generali delle associazioni, dei sindaci e dei cittadini.

Venerdì 26 Gennaio ore 15,00 Comune di Pompei

Saluti istituzionali di Carmine Lo Sapio Sindaco di Pompei

