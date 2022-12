"La parola Affidata" La parola costruttrice di cambiento

Panettieri CS 03/01/2023 Nel centro di Aggregazione Giovanile di Panettieri giorno 3 Gennaio si terrà un dialogo sulle parole che ci cambiano e costruiscono percorsi dell'anima in una società plurale. In collaborazione con Comune e proloco di Panettieri Don Domenico Concolino, autore di diverse opere partendo dalla sua ultima opera: "La parola Affidata", insieme all'associazione culturale Amaro Letterario rifletterà e dialoghera' sul significato che la parola assume in un contesto sociale ,culturale e spirituale.