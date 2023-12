La polizza assicurativa per il proprio cane: un investimento per il benessere del tuo amico a quattro zampe e anche per te

Come accade per i nostri veicoli, anche gli amici a quattro zampe possono incorrere in situazioni di malattia o incidenti che richiedono prestazioni veterinarie costose. Altri casi sono quelli in cui il cane, malauguratamente, arrechi un anno ad un'altra persona e per questo motivo debba essere risarcita.

Per far fronte a queste spese impreviste ed evitare brutte sorprese, molte compagnie offrono soluzioni assicurative specifiche per cani e gatti. In questo articolo analizzeremo di che cosa si tratta l'assicurazione per il tuo cane e in quali casi conviene.

Il funzionamento dell'assicurazione per cani

L'assicurazione per cani prevede diverse tipologie di coperture, dalle più essenziali alle più complete. In generale, una polizza assicurativa per cani consente al proprietario di affrontare con maggiore serenità le spese veterinarie che potrebbero sorgere in caso di malattie o infortuni del proprio animale.

In base ai termini della polizza prescelta, l'assicurazione può rimborsare le spese per le visite, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici e le cure mediche che l'animale può necessitare.

Tuttavia, è importante ricordare che ciascuna polizza presenta delle limitazioni e delle franchigie, ovvero delle soglie minime di spesa al di sotto delle quali il rimborso non viene erogato.

Le principali tipologie di copertina

L'assicurazione di base per cani, di solito, prevede un rimborso delle spese veterinarie in caso d'infortunio e/o malattia. Essa può essere accompagnata da una franchigia o porre un limite massimo alle spese rimborsabili in un determinato arco temporale.

Alcune polizze includono anche la responsabilità civile del proprietario dell'animale verso terzi, indispensabile in caso di danni causati dall'animale ad altre persone o beni. A questo si può sommare anche la tutela legale, come notiamo dalla pagina apposita creata per questo servizio da parte di Genertel, compagnia assicurativa tra le più consigliate in Italia. Visitando il loro sito web potrai infatti trovare una pagina dedicata a sottoscrivere l’assicurazione per il tuo amico a quattro zampe, dove sono riportate le principali coperture a lui dedicate.

In quali casi conviene l'assicurazione per cani?

Optare per un'assicurazione cane può rappresentare un investimento saggio in particolare per i cani anziani o con predisposizione a specifiche patologie.

Alcune razze canine possono presentare un'incidenza maggiore di specifiche malattie genetiche o patologie ereditarie. Le polizze assicurative per cani di tali razze possono includere coperture speciali in caso di insorgenza delle suddette malattie, rendendo più conveniente l'investimento.

Proteggere il proprio amico a quattro zampe con un'assicurazione completa può consentire di affrontare le situazioni critiche con maggiore serenità.

I cani che vivono in aree urbane o che sono abituati ad accompagnare i loro padroni in attività all'aperto come passeggiate e brevi corse mattutine. Per questo motivo potrebbero avere maggiori possibilità di incorrere in incidenti o traumi accidentali.

In questi casi, un'assicurazione specifica per cani può garantire una sorta di "paracadute" finanziario in caso di necessità.

Non dobbiamo infine trascurare che è possibile incorrere in seri imprevisti quando si vive in città: magari il cane potrebbe mordere un estraneo, che ci potrebbe chiedere i danni e al contempo il risarcimento per eventuali spese mediche. Proprio in questi eventi, che non sono poi così rari per cani con una stazza importante, l’assicurazione diventa una vera e propria ancora di salvezza che ci permette di gestire la situazione con maggior serenità.