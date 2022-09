La Pro Loco cambia pelle! eletto il nuovo direttivo

BOVALINO (RC), 09 OTT - L’Associazione Pro Loco a seguito delle dimissioni del precedente direttivo, ha convocato l’assemblea degli iscritti per votare il rinnovo degli organi dell’associazione. Le elezioni, come previsto, si sono svolte Giovedi 24 Settembre 2020, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, presso la sede operativa sita in Piazza Camillo Costanzo, Bovalino Marina (Rc). Il Segretario reggente in carica, sentite le disponibilità degli associati ha nominato la commissione elettorale che ha lavorato alla predisposizione del seggio e vigilato sulla regolarità delle elezioni e su tutte le operazioni inerenti agli scrutini.

Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio la commissione elettorale, nominata dal Segretario uscente, ha proclamato il nuovo direttivo composto da: Antonio Crisafi, eletto alla carica di Presidente; Fabio Cutugno; Alfredo Vadalà; Carlo Italia e Domenico Sollazzo, tutti nella carica di consiglieri. Venerdì 25 settembre , il nuovo direttivo, svolge la prima riunione d’insediamento e provvede alla nomina di Vice Presidente, Fabio Cutugno, nella veste di Tesoriere Carlo Italia e di Segretario Domenico Sollazzo. Nella prima riunione del nuovo direttivo si è delineata la linea programmatica del nuovo ciclo quinquennale. Il presidente eletto, Antonio Crisafi, illustra i progetti che l’associazione vuole promuovere e rafforzare, e migliorarsi su quanto già fatto.

Il direttivo ed i soci tutti cercheranno di portare avanti quello che è lo scopo della Pro Loco, la promozione del nostro territorio con iniziative culturali, religiose e attività ludiche volte a far diventare Bovalino una attrattiva turistica. Tutto ciò può avvenire, ovviamente, soltanto insieme alla collaborazione sinergica tra tutte le associazioni che fanno parte della nostra comunità, e soprattutto con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessorato al turismo. Con l’augurio che possa essere una grande opportunità di crescita per il nostro paese, vi ringraziamo per la fiducia.





Di seguito si riporta la composizione del nuovo direttivo:

Presidente: Antonio Crisafi

Vice Presidente: Fabio Cutugno

Segretario: Domenico Sollazzo

Tesoriere: Carlo Italia

Consigliere: Alfredo Vadalà

(nelle foto: in alto il nuovo direttivo insieme ad alcuni soci; in basso, il nuovo Presidente Antonio Crisafi)