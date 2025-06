La Regione ha assegnato al Comune di San Giovanni in Fiore un finanziamento destinato alla Biblioteca comunale

Tempo di lettura: ~2 min

Succurro: «Abbiamo restituito dignità e centralità a un luogo simbolo della nostra comunità»

La Regione Calabria ha assegnato al Comune di San Giovanni in Fiore un finanziamento significativo, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato alla Biblioteca comunale.

Lo annuncia la Sindaca Rosaria Succurro, che sottolinea l’importanza dell’investimento per proseguire il percorso di crescita culturale della città.

«Utilizzeremo queste nuove risorse – afferma la Sindaca – per potenziare ulteriormente la nostra biblioteca, migliorare i servizi offerti, proseguire nella digitalizzazione e rafforzare il ruolo di questo luogo di cultura e partecipazione attiva».

L'amministrazione comunale guidata da Rosaria Succurro ha da tempo avviato un ampio intervento di riqualificazione della Biblioteca civica: ne ha ampliato il patrimonio librario e ha realizzato spazi dedicati ai più piccoli. All’interno della struttura è stata anche allestita, in collaborazione con il Club Unesco di San Giovanni in Fiore, la mostra permanente "Mattmark, ricordati di ricordare", dedicata alla tragedia del 30 agosto 1965, in cui persero la vita sette lavoratori sangiovannesi emigrati in Svizzera: Giuseppe Audia, Gaetano Cosentino, Fedele e Francesco Laratta, Bernardo Loria, Antonio Talerico e Salvatore Veltri.

«Abbiamo restituito dignità e centralità – prosegue Succurro – a un luogo simbolo della nostra comunità. La nostra biblioteca è strumento di consapevolezza e di giustizia sociale, in cui si coltiva la memoria e si semina coscienza e forza civile».

Il Comune ha anche ottenuto un finanziamento legato a un bando pubblico per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di rendere la biblioteca sempre più accessibile e inclusiva.

«Continuiamo a lavorare sulla cultura e per la cultura, che – conclude la Sindaca – dà libertà, coscienza, sviluppo, giustizia e cambiamento sociale. È questa la direzione del nostro impegno quotidiano».

