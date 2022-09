Emergenza, Covid-19. La scuola a casa: Lettera alle docenti #CeLaFaremo

CATANZARO 21 MAR - In questo periodo in cui tutte le Scuole sono chiuse, i Plessi Scolastici si sono attivati per seguire gli alunni di ogni ordine e grado con la didattica a distanza. Anche la Scuola Primaria di Sant'Elia di Cz ricadente nell'Istituto Comprensivo Manzoni CZ NordEst sta utilizzando la procedura dettata dal Ministero dell'Istruzione tramite il portale Treccani. I Rappresentanti Gianluca Chiarella classe II e III, Nataska Procopio classe I, Daniela Sestito classe IV e Amalia Fava classe V, vogliono nonostante tutto, portare un saluto di ogni singolo bambino e un caloroso e forte abbraccio via etere alle docenti.



Care Maestre, sappiamo quanto sia difficile per voi con tutte le difficoltà stare così lontane da noi bambini, non riuscire a spiegare e a insegnare le lezioni con noi che a volte ascoltiamo e a volte facciamo i monelli. Ora dobbiamo seguire le vostre lezioni da casa e ci mancate tanto, ci inviate i compiti e le schede, studiamo con mamma e papà. Siamo contenti di studiare con i nostri genitori ma il vostro affetto e le vostre coccole ci mancano tanto. Noi rappresentanti vogliamo ringraziare le docenti per l'impegno, la passione e l'amore che mettete anche a distanza.



GRAZIE MAESTRE!!! A Voi va tutta la nostra stima e il nostro sostegno e saremo sempre a disposizione per collaborare con voi ora più che mai. Il Covid-19 non potrà fermare la nostra voglia di far imparare ai nostri figli quanto sia importante la Scuola.



Grazie alla referente di Plesso Maestra Giovanna Teducci e grazie alle colleghe e Maestre Vilma, Sandra, Lorena, Rachelina, Teresa, Laura, Rosamaria, Giovanna, Rossella.

#CeLaFaremo