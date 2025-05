La Serie B ai titoli di coda: promozioni, lotte salvezza e playoff infuocati

Tempo di lettura: ~4 min

Manca ormai solo l’ultima giornata di campionato, più un recupero ancora da disputare, e la Serie B 2024/25 si avvicina al suo epilogo con verdetti pesantissimi già scritti, ma con altri ancora tutti da decidere. Con la 38ª giornata fissata per venerdì 9 maggio alle 20:30 in contemporanea su tutti i campi, l’attenzione è alle stelle: i tifosi di mezza Italia tengono il fiato sospeso per conoscere chi festeggerà, chi andrà ai playoff e chi invece dovrà affrontare la paura dei playout o, peggio, la retrocessione.

Le uniche certezze al momento sono due, poste alle estremità della classifica: il Sassuolo e il Pisa, promossi matematicamente in Serie A, e il Cosenza, retrocesso con due giornate d’anticipo in Serie C dopo una stagione difficile e ricca di rimpianti. Tutto il resto è ancora apertissimo. Dalla corsa al terzo posto — che vale il miglior piazzamento possibile nei playoff — alla feroce battaglia per evitare i playout e la discesa nell’incubo della retrocessione, ogni punto può fare la differenza.

Lo Spezia, la Cremonese, la Juve Stabia e il Catanzaro guidano il treno playoff, ma occhio a Palermo, Bari e Cesena, che sperano ancora di agguantare un posto utile in extremis. Sul fondo, invece, Sampdoria, Salernitana, Brescia e Cittadella si giocano la permanenza in cadetteria in un drammatico testa a testa dove anche la differenza reti potrebbe rivelarsi decisiva.

A rendere il quadro ancora più incerto, interviene anche il Giudice Sportivo, che ha inflitto ben venti squalifiche dopo la 37ª giornata, tra cui spicca quella doppia di Sgarbi (Juve Stabia) e le assenze pesanti di titolari chiave per Bari, Südtirol, Modena e altre squadre ancora pienamente coinvolte nella corsa agli obiettivi stagionali.

In questo articolo analizziamo, squadra per squadra, tutto ciò che c’è da sapere: posizione in classifica, punti, squalificati e soprattutto l’avversario dell’ultima giornata, per capire chi ha il destino nelle proprie mani e chi invece dovrà sperare nei risultati altrui.

1. Sassuolo (1º - 82 punti)

Scontro 38ª : Sassuolo vs Catanzaro Situazione : Promosso in Serie A con due giornate d’anticipo, stagione praticamente perfetta. Squalificati : Nessuno.



2. Pisa (2º - 72 punti)

Scontro 38ª : Pisa vs Südtirol Situazione : Anche il Pisa festeggia la promozione. Il ritorno in A dopo 34 anni. Squalificati : Nessuno.



3. Spezia (3º - 63 punti)

Scontro 38ª : Spezia vs Cremonese Situazione : Manca la promozione diretta, ma i playoff sono assicurati. Squalificati : Elia.



4. Cremonese (4º - 58 punti)

Scontro 38ª : Cremonese vs Spezia Situazione : Vuole consolidare la posizione playoff. Squalificati : Ceccherini.



5. Juve Stabia (5º - 54 punti)

Scontro 38ª : Juve Stabia vs Reggiana Situazione : Già certa dei playoff, mira a migliorare la posizione. Squalificati : Sgarbi (2 turni).



6. Catanzaro (6º - 49 punti)

Scontro 38ª : Catanzaro vs Sassuolo Situazione : Ai playoff, ma servirà fare punti per blindare la posizione. Squalificati : Pompetti.



7. Palermo (7º - 48 punti)

Scontro 38ª : Palermo vs Frosinone Situazione : A rischio sorpasso, serve una vittoria per rimanere in zona playoff. Squalificati : Nessuno.



8. Bari (8º - 47 punti)

Scontro 38ª : Bari vs Cittadella Situazione : Ultima posizione utile per i playoff, ma con 3 squalificati e gara in trasferta. Squalificati : Benali, Maita, Radunovic. Allenatore Longo squalificato.



9. Cesena (9º - 47 punti)

Scontro 38ª : Cosenza Situazione : Resta attaccato al treno playoff, decisivo il recupero della 34ª. Squalificati : Nessuno.



10. Modena (10º - 44 punti)

Scontro 38ª : Modena vs Brescia Situazione : Stagione altalenante, ma ancora tutto aperto. Squalificati : Oliva, Santoro.



11. Südtirol (11º - 44 punti)

Scontro 38ª : Südtirol vs Pisa Situazione : Tranquilla, ma occhio ai troppi squalificati. Squalificati : El Kaouakibi, Kofler, Molina, Rover.



12. Carrarese (12º - 44 punti)

Scontro 38ª : Carrarese vs Mantova Situazione : Fuori da tutto, ma può chiudere con dignità. Squalificati : Fiorillo.



13. Reggiana (13º - 41 punti)

Scontro 38ª : Reggiana vs Juve Stabia Situazione : Salvezza raggiunta, occhio però a non rilassarsi troppo. Squalificati : Sersanti.



14. Mantova (14º - 40 punti)

Scontro 38ª : Mantova vs Carrarese Situazione : Serve almeno un punto per la certezza matematica. Squalificati : Radaelli.



15. Frosinone (15º - 40 punti)

Scontro 38ª : Frosinone vs Palermo Situazione : Ancora a rischio playout, sarà una trasferta di fuoco. Squalificati : Nessuno.



16. Brescia (16º - 39 punti)

Scontro 38ª : Brescia vs Modena Situazione : Tutto ancora in bilico, decisiva la trasferta. Squalificati : Dickmann.



17. Salernitana (17º - 39 punti)

Scontro 38ª : Salernitana vs Sampdoria Situazione : Scontro diretto che vale una stagione. Squalificati : Nessuno.



18. Sampdoria (18º - 37 punti)

Scontro 38ª : Sampdoria vs Salernitana Situazione : O dentro o fuori. Ultima chiamata per salvarsi. Squalificati : Yepes.



19. Cittadella (19º - 36 punti)

Scontro 38ª : Cittadella vs Bari Situazione : Ha ancora speranze, ma serve vincere. Squalificati : Masciangelo.



20. Cosenza (20º - 30 punti)