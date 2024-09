La sfilata “Emerging Elegance” di Fashion Vibes incanta Milano presentando le collezioni S/S 2025

Museo Diocesano, Milano

Entusiasmo e ammirazione per l'attesissimo Group Runway Show "Emerging Elegance", tenutosi presso il prestigioso Museo Diocesano di Milano, un evento che ha saputo affascinare il pubblico per il contrasto fra le sculture del colonnato del Museo Diocesano e le silhouette e i cromatismi delle meravigliose collezioni presentate da alcuni dei più talentuosi designer emergenti. La serata, coronata da un esclusivo cocktail party, ha regalato un'esperienza unica, dove moda, eleganza e divertimento si sono intrecciati in perfetta armonia.

Il tema della serata, "Summer 2025: A Future Without Borders, Fashion Without Limits", ha trovato piena espressione nelle collezioni dei designer partecipanti, che hanno ridefinito i confini dell'eleganza e dell'innovazione. Haifa G., Fioletowy Studio, TutTro Style, The Gem, G.Stars Kids, 2TOURS e 6AD STITCHES hanno presentato le loro visioni sulla moda Primavera/Estate 2025, sorprendendo gli ospiti con proposte audaci e originali.

Haifa G. ha incantato con la collezione "COLOR DISOBEDIENCE", una celebrazione dell'individualità attraverso motivi audaci e cromie vibranti, mentre Fioletowy Studio ha portato in passerella un'eleganza senza tempo ispirata all'artigianato indiano con la sua collezione "Lamp on a Stand". TutTro Style ha deliziato il pubblico con abiti da sposa e da sera che esaltano l'unicità di ogni donna, e The Gem ha proposto una linea ispirata ai deserti, combinando seta pura e tonalità “terrose” per la donna moderna.

L'attenzione si è poi rivolta ai più giovani con G. Stars Kids, che ha presentato "Urban Play", una collezione dinamica ispirata allo street style, mentre 2TOURS ha esposto eleganti borse da viaggio di lusso per i viaggiatori contemporanei. Infine, 6AD STITCHES ha chiuso la serata con la sua collezione "GOLDEN CAGE", dimostrando l'eccellenza dell'artigianato nel crochet e nel knitwear, con capi che celebrano la resilienza e la moda sostenibile.

Grande ammirazione per il Brand SI8, collezione "SunGuard: The Art of Protection", che ha presentato la sua nuova collezione di occhiali da sole Primavera/Estate 2025. Esposti su eleganti piedistalli, gli occhiali da sole hanno catturato l'attenzione degli ospiti con le loro montature versatili ed eleganti, progettate per ogni occasione. Il brand con sede a Jeddah, leader del settore, ha ribadito il suo impegno nel rendere gli occhiali da sole un accessorio essenziale nel guardaroba moderno.

Dopo lo show, gli ospiti si sono lasciati conquistare dall’esclusivo cocktail “Euphoria Elixir", che ha reso la serata ancora più speciale. Un mix perfetto di creatività, gusto e divertimento ha animato questo raffinato after-party, creando un'atmosfera elettrizzante che ha trasformato la serata in un'esperienza indimenticabile.

Un ringraziamento speciale va a VAMP ACADEMY, partner dell'evento, che ha curato con maestria il backstage trucco e capelli, contribuendo a creare look perfetti per i talentuosi designer in passerella.

La serata "Emerging Elegance" ha dimostrato ancora una volta che Milano è la capitale della moda e della creatività, offrendo una piattaforma di grande prestigio ai designer emergenti e un’esperienza straordinaria agli ospiti presenti.

