EasyCoop è la soluzione del gruppo Coop Alleanza 3.0 per gli acquisti da casa.

La spesa online è ormai entrata da qualche anno nelle abitudini quotidiane di molti italiani. Inizialmente utilizzata per necessità, è ora una comodità a cui nessuno vuole rinunciare, soprattutto per quelle situazioni di emergenza in cui non si può o non si ha voglia di uscire e caricarsi di pesi.

La spesa facile di EasyCoop si inserisce in questo contesto. Il suo servizio online è puntuale, preciso, con consegna alla porta. I metodi di pagamento sono numerosi e l'assistenza è garantita da un numero verde a disposizione degli acquirenti.

I commenti riportano una generale soddisfazione, sia per l'usabilità dell'app, sia per il servizio in sé, curato e puntuale.

L'accesso al servizio



Per poter effettuare la spesa online, occorre registrarsi sul sito di EasyCoop oppure scaricare la app sullo smartphone. La registrazione online è estremamente semplice e serve principalmente per verificare che il proprio indirizzo sia coperto dal servizio.

Una volta abilitate le credenziali di accesso, si può procedere alla spesa vera e propria, andando nella sezione dello shop online.

L'ordine - usabilità del sito



La spesa online con EasyCoop avviene attraverso una piattaforma estremamente facile da usare. Sia la soluzione online che quella via app per lo smartphone sono facilmente fruibili. Le pagine sono ben organizzate e i tag permettono di andare con sicurezza sui settori di interesse. Si può cercare per categorie standard, come carne, pesce, frutta e verdura, surgelati e gelati ecc., ma ci sono anche le sezioni cross dedicate alle offerte, al biologico, a particolari necessità di dieta. Tutto ben evidente e semplice da individuare.

I prodotti a disposizione sono quelli presenti nei negozi fisici. Saranno quindi ordinabili articoli a marchio Coop, marchi locali, marchi commerciali, prodotti legati al territorio, linee BIO.

Per comunicare la lista, è sufficiente cliccare sul prodotto desiderato, selezionarne la quantità e aggiungerlo al carrello.

I metodi di pagamento



La spesa facile di EasyCoop permette di utilizzare diversi metodi di pagamento, per andare incontro a tutte le esigenze dei suoi clienti. Si può acquistare con le principali carte di credito in circolazione oppure con Paypal.

Per eventuali problematiche, EasyCoop mette a disposizione un numero verde per superare insieme il problema.

I costi di consegna

Al servizio di spesa online è necessario un contributo alle spese di spedizione, mentre se si decide di utilizzare il servizio di ritiro al locker, attivo però solo in alcune zone dell’Emilia-Romagna, non ci saranno costi di spedizione. La spesa verrà depositata nel locker del negozio selezionato online e potrà essere ritirata negli orari indicati.

Modalità di consegna

Gli ordini su EasyCoop possono essere inseriti quando si vuole, 24h su 24h. La consegna avverrà nell'orario compreso tra le 08:00 le 22:00, e secondo quanto programmato in fase di sottomissione delle richieste. Un ordine di spesa online può comunque essere modificato fino al giorno precedente a quello di consegna.

La spesa arriverà direttamente a casa e verrà consegnata al piano, per rendere l'esperienza ancora più agevole. Infatti, soprattutto per persone anziane o debilitate, ricevere i sacchetti fuori della porta di casa è un grande aiuto, in particolar modo quando sono presenti casse d'acqua, detersivi o pacchi di zucchero, farina o sale, che rendono molto faticoso il trasporto sulle rampe di scale.

Conclusioni

Dopo un lungo periodo di emergenza, in cui molte catene della GDO hanno costruito dei servizi di consegna a domicilio della spesa, ora solo alcune hanno mantenuto questa soluzione. Sappiamo tutti che si tratta di una modalità di acquisto molto comoda per gli acquirenti, ma anche piuttosto onerosa per il supermercato. EasyCoop ci sta credendo e investendo. Il servizio funziona e mostra anche quell'attenzione ai dettagli, per esempio inserire gli articoli con data di scadenza più lontana, o l'organizzazione per tipologie di articoli all'interno dei sacchetti, che rendono un piacere ricevere il proprio pacco.