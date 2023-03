La strada della Contrada Guglia di Catanzaro: un percorso a rischio per i residenti

CATANZARO, 09 MAR. - La strada che porta alla Contrada Guglia del quartiere Santa Maria di Catanzaro è diventata un problema serio per i suoi residenti. Piena di enormi buche e crepe, la strada rende quasi irraggiungibile la zona. I residenti della contrada sono costretti a fare slalom per evitare di danneggiare le loro autovetture per raggiungere le loro abitazioni. Questa situazione ha portato a proteste tra i residenti che chiedono un intervento urgente per riparare la strada.

I residenti chiedono un intervento urgente per riparare la strada già da tempo ma, finora, non sono stati presi seri provvedimenti.

È importante sottolineare che la riparazione della strada non è solo un problema di comodità per i residenti della contrada, ma anche di sicurezza. La mancanza di manutenzione stradale può causare incidenti stradali, danni alle autovetture e lesioni alle persone.

In conclusione, la situazione della strada che porta alle abitazioni della Contrada è diventata insostenibile per i suoi residenti. È necessario un intervento urgente per riparare la strada e garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Le autorità locali devono prendere sul serio le richieste dei residenti ed intervenire al più presto possibile.