La Tempesta Ciara colpisce il Catanzarese, molti alberi divelti intervento, dei VVF. Video

CATANZARO, 11 FEB - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamenti volontari di Girifalco e Taverna, sono impegnate dalla tarda serata rispettivamente per alberi divelti dal forte vento e caduti sulla sede stradale della SP162/2 tra i comuni di Girifalco e Caraffa e per incendio bosco in prossimità di abitazioni nel comune di Albi.

Nel comune di Albi, a seguire le operazioni di spegnimento presente sul posto il Sindaco. In supporto dei vigili del fuoco volontari di Taverna anche una squadra di Calabria Verde. Non si registrano danni a persone