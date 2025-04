Funerali semplici e tomba a Santa Maria Maggiore: le ultime volontà di Papa Francesco

La tomba a Santa Maria Maggiore e funerali semplici: l'ultimo desiderio di Papa Francesco

Papa Francesco aveva espresso più volte il suo desiderio di un funerale sobrio, lontano dagli sfarzi delle tradizioni pontificie del passato. "Con dignità, ma come ogni cristiano", aveva detto chiaramente Bergoglio, sottolineando la volontà di una cerimonia semplice e autentica.

Già in diverse interviste, il Pontefice aveva anticipato la sua decisione: niente catafalco per l'esposizione del corpo e una sepoltura fuori dal Vaticano, precisamente nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Indicazioni precise che Francesco aveva scelto di mettere per iscritto nel nuovo "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis". Questo testo, recentemente aggiornato, definisce ora nuove regole per le esequie dei Papi, partendo proprio dalle volontà espresse da Bergoglio.

Tra le principali novità introdotte dal Papa argentino, vi è l'eliminazione delle tre tradizionali bare (cipresso, piombo e rovere) sostituite da una struttura più semplice: una sola bara di legno con rivestimento interno in zinco. Inoltre, la constatazione della morte non avverrà più nella camera privata, ma direttamente nella cappella; il corpo del Pontefice sarà poi subito deposto nella bara e mostrato ai fedeli aperta, eliminando il tradizionale catafalco alto.

"Una seconda edizione si è resa necessaria" – ha spiegato Monsignor Diego Ravelli, Maestro delle Celebrazioni Liturgiche – "perché Papa Francesco ha richiesto personalmente di semplificare alcuni riti, affinché le esequie del Vescovo di Roma esprimessero in modo più autentico la fede nella Resurrezione di Cristo. Si tratta di riti che sottolineano che il Papa è prima di tutto un pastore e discepolo di Cristo, non un potente del mondo".

Le tre "stazioni" tradizionali del funerale pontificio rimangono, seppure riviste nella loro forma interna. La prima stazione, nella cappella privata del Pontefice defunto, prevede la constatazione della morte e la deposizione immediata nella bara definitiva. La seconda stazione, nella Basilica Vaticana, contempla un'unica traslazione della salma, la chiusura della bara e la celebrazione della Messa esequiale. Infine, la terza stazione riguarda la sepoltura, che per Francesco avverrà fuori dal Vaticano, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, un luogo a lui particolarmente caro.

Resta ancora da definire ufficialmente come verrà trasportata la bara da San Pietro a Santa Maria Maggiore dopo le esequie: se attraverso un corteo solenne oppure con modalità più sobrie, in linea con lo stile semplice voluto da Francesco. Sarà la prima Congregazione dei cardinali a stabilire questi dettagli nelle prossime ore, mentre fedeli e curiosi attendono di rendere omaggio al Papa che ha sempre preferito la semplicità alla grandezza.