Lago di Viverone: VI Gran Premio Motonautica

VIVERONE, 28 SETTEMBRE 2020 - Il 26 e 27 Settembre, sul lago di Viverone, si sono tenute le gare mondiali di Motonautica: il sesto Gran Premio è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati di sport e non solo. Un Lungolago gremito, come non si vedeva da tempo, festeggiava gli sportivi ed i loro risultati, in un clima di festa. Giornata importante soprattutto per il Rainbow Team gestito da Fabrizio Bocca, che ha visto l'esordio del figlio, Oleg Bocca, nel campionato mondiale F4. Il giovane si è classificato 13°, optando per una guida prudente, a dimostrazione della maturità sportiva coltivata nel Team. Dal primo al terzo posto, invece, il successo è firmato Finlandia: 1° Lindholm, 2° Weckstrom, 3° Staynis.

La Formula 350 è stata vinta da Loukotka, al secondo posto Franzini ed al terzo Cremona.



Nella Junior Elite si è rivisto Oleg Bocca, che si è classificato secondo. Al primo posto Giulio Rimondotto ed al terzo Federico Temporin: un podio tutto Rainbow Team, a conferma del buon lavoro svolto da Fabrizio Bocca in qualità di team manager. Bocca è ampiamente conosciuto nel mondo della motonautica è conosciuto come uno dei migliori piloti del Circus F1, per il grande numero di vittorie e per la vittoria del Campionato Mondiale Formula 1 nel 1992.

All'evento erano presenti i rappresentanti della Regione Piemonte, il sindaco di Viverone, Renzo Carisio, ed il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, il quale ha sostenuto i giovani casalesi in gara. Presenti anche la dott.sa Barbara Vergnano e il dott. Aldo Malaspina di Dual Trend, sponsor ufficiale dell'evento. A premiare Loukotka, campione mondiale della Formula 350, è stato proprio il dott. Malaspina. La Dual Trend, che ha fornito le mascherine a tutti i talenti del Rainbow Team in gara, ha anche esposto due dei suoi prodotti di punta nel paddock del team: l'ozonizzatore Dual O3 ed il sanificatore d'aria ad UVC, Dual UV-C, il quale è stato festeggiato per via dei primati che detiene a livello nazionale.

Una competizione, ma in un clima da festa: il Campionato Mondiale di Motonautica ha soddisfatto l'organizzazione, ma soprattutto i presenti. Quella di Viverone è stata una manifestazione sportiva che si è svolta nel massimo rispetto delle normative anti-covid, con mascherine, distanze sociali e addetti al controllo della sicurezza.

Fotografie e video dal paddock del Rainbow Team per gentile concessione di Dual Trend

Ufficio Stampa Dual Trend