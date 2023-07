Lamezia, ritorna la rassegna culturale "Al vaglio. Di corti e di cantine" dal 16 maggio al 3 giugno

Riprendono le attività dell’Associazione Ad Turres e dell’Associazione Al Vaglio con “Al vaglio. Di corti e di cantine”. La rassegna culturale si articolerà in quattro giornate dedicate al mondo dei libri e della cultura che accenderanno svariati luoghi del centro storico di Lamezia Terme Sambiase. La direzione artistica è affidata ad Antonio Pagliuso.

“Al vaglio. Di corti e di cantine” partirà martedì 16 maggio alle 18.00. All’interno della Chiesa dell’Immacolata, la giornalista Rosalba Baldino, volto tv di Teleuropa, presenterà il suo libro “Il sigillo di Francesco”. Il volume rappresenta la conclusione della trilogia dedicata a San Francesco da Paola. Un viaggio sulle orme del Celeste Patrono presso Dio della Calabria, orme che sono diventate cammino dell’intera regione.

Il romanzo breve affronta i temi delle migrazioni e dell’accoglienza e lascia riflettere sui valori dell’amicizia e della solidarietà. Rosalba Baldino converserà con Luisa Vaccaro, giornalista e assessore del Comune di Lamezia Terme con delega alla Promozione del territorio, Sport e spettacolo, Turismo e Politiche giovanili.

Il pomeriggio seguente, mercoledì 17 maggio alle 18.00, si apriranno le porte del Teatro Politeama Costabile per la prima presentazione del romanzo “Coppole a Maracaibo” di Francesco Antonio Fagà. Il libro, in uscita per i tipi di Link Edizioni, riprende le turbolente vicende calabro-americane dello spedizioniere Rocco Scordo, un moderno e irrequieto Ulisse, già al centro della precedente opera di Fagà “Odiseo y el Rio Atrato”. Dialogheranno con l’autore Pasquale Allegro e Antonio Pagliuso. La conversazione sarà allietata dagli interventi musicali di Giada Spina (voce) e Claudia Leone (chitarra).

La manifestazione culturale proseguirà sabato 20 maggio con due appuntamenti: alle 18.00, nell’Atrio II Ferruccio, il professore Raffaele Gaetano parlerà de “Il sublime nella Calabria del Grand Tour” e alle 20.30, nell’Atrio Verdi, la scrittrice Francesca Veltri presenterà il suo ultimo romanzo, “Malapace”, segnalato alla LXXVII edizione del Premio Strega. L’incontro conclusivo della rassegna “Al vaglio. Di corti e di cantine” si terrà sabato 3 giugno al Teatro Politeama Costabile con la presentazione de “La malagrazia”, ultimo della scrittrice siciliana Margherita Ingoglia.

“Al vaglio. Di corti e di cantine” è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate a esito dell’avviso “Attività culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità – settore Cultura.

La manifestazione gode, inoltre, del supporto di numerose realtà del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria: Accademia Terra Calabra, Caffè letterario Mario La Cava, Compagnia teatrale BA17, Centro Studi Koinè, Associazione culturale Muricello, Studio tecnico sociale Alessandro Sesto, Open Space APS, Associazione teatrale I vacantusi, Glicine rivista, Biorisi srl – Spirulina Fox, Macelleria Calabria di Gregorio Calabria, Tahiti Fiori, Music Art Service di Tonino Sirianni, Supermercato Al risparmio 2 Perri, Caffè letterario Bar del Popolo, Pizzeria La Cantanapoli, Slove Street Food di Fernando F Cimorelli, B&B Lamezia Terme da Ivana.

Gli eventi rientrano nel cartellone nazionale de Il maggio dei libri 2023 e nell’ambito delle iniziative della festa patronale di San Francesco da Paola “Festival senza luoghi comuni”.