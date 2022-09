Lamezia T.: la Polizia arresta in flagranza un 29enne responsabile di rapina in un supermercato

LAMEZI ATERME, (CZ) 5 OTT - Nella serata dello scorso venerdì personale della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme ha tratto in arresto, in flagranza di reato, B.H., 29enne di origini marocchine ma da anni regolarmente residente in Lamezia Terme, che aveva sottratto, all’interno di un supermercato lametino, otto bottiglie di liquori dopo aver minacciato con un coltello il vice direttore dell’esercizio commerciale.

L’uomo, riuscito a uscire dal supermercato con la refurtiva occultata all’interno di uno zaino che portava sulle spalle, veniva immediatamente dopo rintracciato dal personale delle Volanti, prontamente intervenute sul posto, mentre stava ancora minacciando il suddetto vice direttore che aveva continuato a seguirlo a distanza e che era rimasto ininterrottamente in comunicazione telefonica con l’operatore del 113, al quale aveva dato le indicazioni utili per orientare l’intervento dei poliziotti.

B.H., quindi, veniva immediatamente disarmato dagli operatori della Squadra Volanti, utilizzando le tecniche operative previste, senza causare alcun danno e recuperando infine l’intera refurtiva, che veniva restituita al legittimo proprietario.

Il malfattore, avente precedenti di polizia per vari reati, veniva tratto in arresto per rapina e, dopo le formalità di rito, come disposto dal P.M. di turno, associato alla la Casa Circondariale di Catanzaro.

Nell’udienza, appena tenutasi, il GIP ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.