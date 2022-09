Notte di fuoco a Lamezia i VVF impegnati in un incendio di enormi cumuli di sterpaglie

LAMEZIA TERME (CZ) 15 MAG Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono impegnati in via Felicetta in prossimità del Rettifilo Bagni per incendio di enormi cumuli di sterpaglie e materiale di risulta da potatura.

Le fiamme altissime, visibili a distanza, hanno allarmato i cittadini. Numerose le segnalazioni pervenute alla SO115.

Intervento vigilfuoco è valso all'estinzione dell'incendio evitando il propagarsi delle fiamme all'area circostante.

Disagi per la viabilità sulle strade in prossimità del rogo. La natura dolosa dell'incendio causa più accreditata. Non si registrano danni a persone.