Lamezia Terme, incendio nella notte: due ambulanze incendiate

Lamezia Terme: incendio nella notte, in fiamme due ambulanze di un’associazione di volontariato

Un mezzo distrutto e l’altro danneggiato: accertamenti in corso sulle cause del rogo

Nella notte, un incendio ha coinvolto due ambulanze dell’associazione di volontariato "San Pio", situata in via Madre Teresa di Calcutta a Lamezia Terme. Una delle ambulanze è andata distrutta, mentre l’altra ha riportato danni significativi.

Intervento dei vigili del fuoco e avvio delle indagini

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme, evitando ulteriori conseguenze. Sul posto anche le Volanti del Commissariato di Polizia di Stato di Lamezia Terme, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un possibile atto doloso.

L'associazione: "Danno importante per le attività di volontariato"

Le ambulanze coinvolte erano impiegate nei servizi di trasporto sanitario e assistenza alla popolazione. Il presidente dell’associazione ha evidenziato l’importanza di questi mezzi per la comunità locale:

"Erano strumenti essenziali per le nostre attività quotidiane. Attendiamo l’esito delle indagini per comprendere meglio quanto accaduto."

Solidarietà e attenzione sulla vicenda

La notizia ha suscitato attenzione e vicinanza da parte dei cittadini e delle istituzioni locali. L’associazione ha già ricevuto numerosi messaggi di supporto, mentre proseguono le verifiche per fare luce sulla dinamica dell’incendio.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a collaborare con le forze dell’ordine. Nel frattempo, i volontari continuano il loro lavoro, cercando soluzioni per garantire la continuità dei servizi.