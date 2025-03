Lamezia Terme – la Polizia di Stato e la Legalità come sostegno alle fragilità

Oggi, presso l'auditorium del Polo Liceale Campanella Fiorentino di Lamezia Terme, si è svolto un incontro di grande valore formativo nell’ambito del progetto scolastico di educazione civica «Come canne al vento». L'evento ha visto la partecipazione straordinaria di Enza Petrilli, campionessa mondiale di tiro con l'arco e atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

La Petrilli, originaria di Taurianova (RC), ha raggiunto l’oro individuale ai Campionati Mondiali di Dubai nel 2024 e l’argento alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Dopo un incidente automobilistico che l’ha costretta, a soli 26 anni, sulla sedia a rotelle, ha saputo trasformare la difficoltà in una straordinaria opportunità, diventando simbolo di determinazione e resilienza.

Alla giornata hanno preso parte il Prefetto ed il Questore di Catanzaro e il Dirigente del Commissariato di P.S di Lamezia Terme, oltre al Dirigente scolastico e agli studenti. Il messaggio emerso dall’incontro è stato chiaro e incisivo: "nella vita, anche nei momenti più difficili, è possibile rialzarsi, ripartire e trasformare le proprie fragilità in punti di forza, puntando sempre a traguardi ambiziosi con determinazione e senso di giustizia".

Durante l'evento è stato condiviso un toccante messaggio della moglie di Pietro Mennea, il leggendario velocista che per quasi vent’anni ha detenuto il record mondiale sui 200 metri piani. Rivolgendosi a Enza Petrilli, ha voluto sottolineare la straordinaria forza d’animo con cui l’atleta ha saputo superare le avversità, portando in alto i valori dello sport e della vita.

La Polizia di Stato, attraverso il prezioso contributo delle Fiamme Oro, ribadisce il proprio impegno a sostegno dei giovani, promuovendo lo sport come strumento di crescita personale e la legalità come principio guida per affrontare le sfide della vita. L'incontro di oggi ha rappresentato un'occasione per riflettere sull’importanza di seguire percorsi virtuosi, in cui disciplina, rispetto delle regole e impegno quotidiano siano le chiavi per raggiungere i propri obiettivi e costruire una società più giusta e sicura.