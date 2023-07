Lamezia Terme, la scrittrice Margherita Ingoglia presenterà "La malagrazia"

Sabato 3 giugno (ore 18.00) al Teatro Politeama Costabile di Lamezia Terme Sambiase si svolgerà l’incontro conclusivo de “Al Vaglio. Di corti e di cantine”, la rassegna culturale promossa dalle associazioni Ad Turres e Al Vaglio, inaugurata lo scorso 16 maggio e rientrante nelle iniziative della festa patronale di San Francesco da Paola “Festival senza luoghi comuni”.

Dopo le presentazioni degli ultimi libri di Rosalba Baldino, Francesco Antonio Fagà e Francesca Veltri e la discussione sul tema de “Il sublime nella Calabria del Grand Tour”, coordinata dal professore Raffaele Gaetano, ospite della serata finale della manifestazione sarà Margherita Ingoglia.

La scrittrice siciliana presenterà per la prima volta in Calabria il suo libro “La malagrazia”.

Il libro

“La malagrazia. Ballate (delle) disturbanti” (A&B Editrice) è una raccolta di versi che raccontano le donne che hanno fatto resistenza, che si sono liberate dalle catene imposte dalla legge patriarcale. Donne che non vogliono sentirsi costrette a essere madri, femmine, mogli, e non accettano di essere intrappolate nei cliché. Ribelli, eretiche, streghe, prostitute e assassine, donne complesse, vendicative, non conformi ma coraggiose e autentiche. Questa è la Malagrazia delle femmine folli.

L’autrice

Giornalista culturale e insegnante, Margherita Ingoglia vive a Palermo. Ha pubblicato due raccolte di poesie: “Aldebaran” (2006) e “...e il corpo fu oltraggio!” (2013). Gestisce il canale YouTube ‘‘Fimmina che legge’’ dedicato a approfondimenti letterari e interviste a autori contemporanei. Cura la rubrica culturale per l’emittente televisiva Tele Radio Sciacca. Alcuni suoi scritti sono stati premiati e si trovano in diverse antologie letterarie.

Converserà con l’autrice Emanuela Stella. Le letture saranno affidate a Sabrina Pugliese.

Curata sotto l’aspetto artistico da Antonio Pagliuso, la stagione de “Al Vaglio. Di corti e di cantine” rientra nel cartellone nazionale de Il maggio dei libri 2023 ed è finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate a esito dell’avviso “Attività culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità – settore Cultura.

La manifestazione gode, inoltre, del supporto di numerose realtà del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria: Accademia Terra Calabra, Caffè letterario Mario La Cava, Compagnia teatrale BA17, Centro Studi Koinè, Associazione culturale Muricello, Studio tecnico sociale Alessandro Sesto, Open Space APS, Associazione teatrale I vacantusi, Glicine rivista, Biorisi srl – Spirulina Fox, Macelleria Calabria di Gregorio Calabria, Tahiti Fiori, Music Art Service di Tonino Sirianni, Supermercato Al risparmio 2 Perri, Caffè letterario Bar del Popolo, Pizzeria La Cantanapoli, Slove Street Food di Fernando F Cimorelli, B&B Lamezia Terme da Ivana.