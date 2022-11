A Lamezia Terme la solidarietà non si ferma.

LAMEZIA TERME 13 NOV. - Oggi ricorre la VI Giornata mondiale dei Poveri ed è una sana provocazione, come dice papa Francesco, «per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente». Rifacendoci alle parole del Santo Padre, abbiamo l'obbligo ed il dovere di riflettere sul nostro agire e sul nostro essere. Anche in Calabria sono state organizzate alcune concrete azioni di solidarietà. A Lamezia Terme, per l’occasione il CISOM ha organizzato una raccolta alimentare, presso il Conad di Via Piave, con lo scopo di far recapitare quanto raccolto alla Caritas della città della piana. Il servizio svoltosi nella mattinata di domenica, all'insegna della solidarietà, ha riscontrato la sensibilità di tante persone.

Soddisfatti i membri del Corpo Italiano di Soccorso dell’ordine di Malta Sezione di Lamezia Terme, sempre particolarmente attento ai bisogni dei più deboli, in linea con lo slogan della minicampagna Caritas, che recita: è “Nella relazione, la libertà”: perché è nell’incontro, nella relazione con l’altro che abbiamo la possibilità di liberarci e di liberare, sia dalle povertà che ci soffocano, sia dalle vulnerabilità che rendono difficile la vita dei meno abbienti.