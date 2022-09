L’amministrazione di Pentone, guidata dal sindaco Vincenzo Marino Ecco le proposte estate 2020

PENTONE (CZ) 15 LUG - Domenica 19 luglio, sebbene la pandemia abbia segnato profondamente questo tempo, a Pentone si cercherà comunque di allietare le serate estive. Improponibile il paragone con quanto si fece l’anno scorso, ma non si ha nessuna intenzione di cedere il passo.



Numerose infatti sono le proposte per l’estate\autunno 2020 su cui l’amministrazione di Pentone, guidata da Vincenzo Marino, avrà facoltà di scelta. Il direttore artistico Amerigo Marino a cui è stata rinnovata la carica e a cui spetterà dirigere magistralmente l’edizione 2020, ha presentato un prezioso parterre di artisti di elevato calibro per allietare le serate agostane a Pentone.

Si spazierà dal teatro, alle canzoni, alla musica da strada per finire alla moda tenendo sempre in conto le direttive del governo sul decreto sicurezza.

Diversi gli artisti che comporranno il parterre dell’estate pentonese che nonostante le restrizioni cercherà di essere la più attrattiva possibile.

Non mancheranno in questo scenario anche gli artisti locali con il duo Domenico e Pino; con Totò Pugliese e Frank Greco diretti da Paolo Fato; Domenico Scicchitano con il suo omaggio a Pentone. Il tutto sarà supportato dalle Associazioni presenti sul territorio.



Quanto mai prezioso il supporto della giornalista e presentatrice Rosy Urso di Telemia. Naturalmente fondamentale sarà il ruolo della cittadinanza a cui si chiederà come ovvio la partecipazione e la condivisione, ma soprattutto contestualmente il rispetto delle norme.



Come già nell’estate scorsa gli appuntamenti saranno destinati non solo a Pentone centro, ma anche a Sant’Elia e Visconte.