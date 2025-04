Lanciano, tragedia durante il corteo del 25 aprile: auto investe i manifestanti, un morto e tre feriti

LANCIANO (CH) – Una giornata di festa si è trasformata in tragedia ieri mattina a Lanciano, durante il corteo del 25 aprile.

Un'auto, una Lancia Musa, è piombata a tutta velocità su un gruppo di partecipanti, causando la morte di Gabriele Mastrangelo, 81 anni, e il ferimento di altre tre persone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in via del Torrione, mentre i manifestanti si stavano dirigendo verso piazza Plebiscito per partecipare all'iniziativa istituzionale organizzata dal Comune.

Alla guida del veicolo c'era un uomo di 79 anni, che avrebbe perso improvvisamente il controllo dell'auto.

Resta da chiarire se il gesto sia stato provocato da un malore improvviso o da un guasto tecnico ai freni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

I feriti – due donne e lo stesso conducente – sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale "Renzetti" di Lanciano.

Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi: si attende l'esito degli esami radiologici per stabilire la reale entità dei traumi.

In ogni caso, saranno trattenuti in Osservazione Breve fino a un’ulteriore valutazione medica.

La Polizia ha avviato un'indagine per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente.

L'anziano alla guida, visibilmente sotto shock, ha riferito di non ricordare nulla dell’impatto, se non di aver ripreso l’auto dopo aver partecipato al momento celebrativo davanti al monumento agli Eroi Ottobrini.

La comunità di Lanciano è sotto choc per quanto accaduto.

Una giornata nata per celebrare la libertà si è purtroppo tinta di dolore.

Il sindaco e le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio ai familiari della vittima e la vicinanza ai feriti.