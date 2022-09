L'arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova in festa per tre ordinazioni sacerdotali

REGGIO CALABRIA, 9 MAG - È sempre un momento di festa per l’intera comunità diocesana. Don Davide Amadeo della Parrocchia di San Giorgio martire, don Antonio Circosta della Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio in Ravagnese e don Davide Tauro della Parrocchia di Santa Maria della Candelora sono stati ordinati sacerdoti questa sera alle 18.00 nella Basilica cattedrale.

Una data non casuale, associata ad una ricorrenza. Coincide infatti con i primi vespri della data anniversaria della consacrazione episcopale (cioè il 9 maggio) di monsignor Morosini. Per l’attuale amministratore apostolico sono state le ultime ordinazioni prima del passaggio di consegne al nuovo arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, monsignor Fortunato Morrone. La celebrazione di ordinazione è stata trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del settimanale diocesano, Avvenire di Calabria.