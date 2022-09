L’arcivescovo invita gli operatori pastorali, i catechisti e gli insegnanti di religione cattolica ad un incontro di formazione

CATANZARO, 14 SET. - Lunedi 19 settembre, alle ore 18:30, presso la parrocchia “Santa Maria della Roccella” di Roccelletta di Borgia (CZ), l’Arcivescovo S.E. Mons. Claudio Maniago incontrerà gli Operatori Pastorali, i Catechisti, gli Insegnanti di Religione Cattolica e tutti coloro che sono a contatto con minori, per un momento di formazione sulla tutela dei minori, tema delicato ed importante, che deve trovarci sempre vigili e attenti per permettere ai ragazzi, che frequentano le nostre strutture e le nostre iniziative, di vivere esperienze belle e importanti per la loro crescita e la loro fede.

Guiderà la riflessione e offrirà considerazioni riguardo le linee guida della CEI, e il conseguente nuovo modo di rapportarci nel nostro servizio ai ragazzi, Don Gianluca Marchetti, presbitero della Diocesi di Bergamo, responsabile del Servizio Tutela Minori di Bergamo e membro del Consiglio di Presidenza del Servizio Nazionale Tutela Minori.