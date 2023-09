L’arte di Raffaello Sanzio arriva nella città dei bronzi dorati

Il Teatro Angel dal Foco della Città di Pergola si appresta ad ospitare una conferenza internazionale dal titolo “La Bellezza Ideale – La Visione di Perfezione di Raffaello Sanzio”dove Scienza, Arte e Filosofia ne faranno da padrone concentrandosi sulle opere di Raffaello e la presentazione di ultimissimi studi su uno dei suoi capolavori. Una conferenza incentrata su Raffaello principe delle arti, colui che fu artefice di un linguaggio artistico che fece scuola in tutto il mondo, attraverso la sua capacità di evocare immagini perfette fu definito divino. Giorgio Vasari parla di lui dicendo che la sua arte ha permesso di superare la staticità e il congelamento delle forme per conferire alle opere “il moto e il fiato”. Le opere di Raffaello Sanzio furono quelle di cui tutte le più grandi corti reali vollero appropriarsi, così come le opere di Leonardo da Vinci. Entrambi rappresentavano l'apice dell'eccellenza italiana. Francesco I, grande collezionista, nutriva per questi due prodigi una particolare ammirazione al pari delle grandi corti d'Inghilterra. Raffaello, ha ispirato i più grandi ritrattisti come Jacques Louis David e Ingres, e i grandi del 1600. Nonostante una vita breve, Raffaello lasciò un segno monumentale. Dipinti, disegni, affreschi e monumenti architettonici, fu tanto prolifico quanto perfezionista

La conferenza si terrà il 16 settembre dalle ore 17:30, e vedrà la partecipazione di relatori italiani ed esteri, istituzioni e autorità. La manifestazione rientra tra gli eventi collaterali della mostra nazionale “ARCANA Il Leone del Nuovo Orizzonte” dell’artista premio della pace nell’arte Andrea da Montefeltro con la direzione artistica dell’esperta mondiale di Leonardo da Vinci Annalisa Di Maria. Durante la serata sarà esposta e presentata in prima mondiale un ‘opera pittorica di grande fascino di un maestro del Rinascimento, con l’intervento di esperti internazionali italiani ed esteri che per l’occasione si ritroveranno nella città marchigiana.

L’evento organizzato in collaborazione con il Comune di Pergola e Pro loco, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, dell’Università degli Studi di Urbino, Provincia di Pesaro e Urbino, Confcommercio Pesaro e Urbino , UNPLI, ENIT, Pesaro Capitale della Cultura e tanti altri enti. L’occasione vedrà la presenza e la partecipazione di membri del Club per l’UNESCO di Firenze. In occasione dell’evento si terranno importanti premiazioni internazionali.