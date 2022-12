L'artista italiano Matthew Sax in uscita con il nuovo singolo "Kiwi"

Ascolta “Kiwi” su Spotify: https://spoti.fi/3UWFqQE Matthew Sax, musicista e dj/producer italiano, dopo aver pubblicato il brano “Cumbia Flute” (Zero Cool / etichetta di MOTi) è pronto per farvi ballare con “Kiwi”, disponibile dal 16 Dicembre su tutti i digital stores e Spotify.

L’artista con il recente singolo “Cumbia Flute” ha ricevuto importanti supporti da producers internazionali del calibro di Marco Carola, Don Diablo, MOTi, Paco Osuna, Provenzano Dj, Dennis Cartier, Nicola Fasano, Alex Nocera e ha raggiunto in pochissimi giorni la TOP 10 Hype: Dance/ Electro Pop su Beatport posizionandosi all’ottava posizione.

Il nuovo brano “Kiwi”, uscito su Blanco y Negro Music, risalta le sonorità Tech-House caratteristiche di Matthew Sax, accompagnate da un sound avvolgente e da un vocal intrigante in cui emerge una melodia unica ed impossibile da non memorizzare sin dal primo ascolto.



La produzione si contraddistingue grazie alla fondamentale presenza del Sax registrato live da Matthew Sax e da un groove Tribale ideale per “accendere” i club.



Conosciamo meglio Matthew Sax!

Matthew Sax in seguito a diversi anni di studio al conservatorio si è dedicato alla produzione di musica elettronica, creando il giusto connubio tra il sound elettronico e il sax che lo caratterizza da sempre.

L’artista è riuscito a coinvolgere sin dai primi istanti il pubblico, conquistando la fiducia di artisti internazionali del calibro di Don Diablo, Oliver Heldens, Kryder, Jude & Frank e Angemi per citarne alcuni, firmando contratti con importanti etichette discografiche.

Matthew Sax si contraddistingue grazie alla sua poliedricità e per il suo straordinario talento nel suonare il sax, creando la giusta atmosfera sia nei suoi radioshow

On Air, che nei live show/dj set che lo vedono ospite nei club più cool d’Italia.

L’artista ad oggi è resident presso “Zettel Club” di Alessandria e nei locali più rinomati (Lara Club, African Suite, Nobis Club) del Veneto, la sua terra d’origine.



Segui Matthew Sax

instagram.com/matthewsaxofficial

facebook.com/matthewsaxofficial

Spotify - https://spoti.fi/3ViHNhn