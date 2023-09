l'attrice del momento Pilar Fogliati per la prima serata del Magna Graecia Film Festival

Fisico da top model e talento comico irresistibile, é l'attrice del momento. Pilar Fogliati grazie all'exploit registrato con il suo primo film da protagonista e regista, "Romantiche", ha vinto il Nastro d’Argento e due Globi d’Oro. Sarà lei la protagonista della prima proiezione che aprirà la ventesima edizione del Magna Graecia Film Festival, sabato 29 luglio all'arena porto di Catanzaro.

Al centro del film, il ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani ragazze molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo. Queste quattro ragazze - spiega Pilar Fogliati nota anche per la serie tv Netflix "Odio il Natale"- sognano tutte con la mente un po' annebbiata e con dentro una sfumatura d'inquietudine, ma restano comunque tra le nuvole, volano, fantasticano”. Pilar Fogliati salirà sul palco insieme insieme a Levante, che oltre a fare un cameo firma anche la colonna sonora del film, a Giovanni Veronesi, che ha scritto la sceneggiatura, e all’attore Ubaldo Pantani, celebre per le sue spassose imitazioni.

Pilar ha ottenuto il suo primo ruolo in un episodio della terza stagione di Che Dio ci aiuti, nel 2014. L’anno successivo ha recitato nella miniserie Il bosco e nel 2016 ha preso parte alla miniserie Fuoco amico TF45 – Eroe per amore, lavorando insieme a Raoul Bova. Reduce da una serie di successi televisivi e cinematografici, come la serie di Rai 1 "Cuori", “A un passo dal cielo”, e al cinema con “Forever Young” di Fausto Brizzi, “Gli indifferenti” e “Corro da te” con Pierfrancesco Favino. Il Magna Graecia Film Festival è pronto ad accogliere uno dei volti emergenti più promettenti del cinema e della tv, confermandosi quale vetrina d'eccezione per i giovani talenti.