Laura Buggea nuovo presidente Rotary Club Pachino

Il passaggio di consegna, avvenuto il 25 luglio, ha sancito l’inizio di nuovi progetti dedicati alla valorizzazione della città e delle sue risorse umane.

Il passaggio di campana del Rotary Club di Pachino segna l’avvio della presidenza di Laura Buggea, che riceve dalla past president Rosalba Savarino il compito di guidare l’associazione per i prossimi 12 mesi.

Laura Buggea, 39 anni, imprenditrice del settore edile e mamma, da anni è impegnata nell’associazionismo cittadino, sia all’interno del Rotary che all’interno di altre realtà politiche e culturali. A lei va il compito di guidare il Club Service fino al luglio 2021.

La cerimonia del passaggio di consegna si è svolta il 25 luglio; Laura Buggea ha voluto fortemente inserire la sua programmazione nel solco del tema dell’anno scelto a livello mondiale dal Rotary dal nuovo presidente internazionale Holger Knaack, ovvero “Il Rotary crea opportunità”.

“Per noi questo si traduce in una presenza concreta e aderente alle difficoltà della nostra città, Pachino, a cui tutto il gruppo dedica energie, pensieri e progettualità. In particolare – ha detto Laura Buggea durante l’insediamento- l’obiettivo per Pachino è quello di rilanciare le bellezze paesaggistiche e artistiche locali, occupandoci di problemi reali vicini alle persone: sanità, degrado urbano, disagio giovanile, formazione, fuga dei cervelli, integrazione sociale in una società sempre più multietnica. Vogliamo essere parte attiva della società civile”.

Numerosi i nuovi progetti all’orizzonte che il nuovo presidente ha già condiviso con i soci.

Tra questi il progetto Free Water, che sarà realizzato grazie alla Fondazione Rotary attraverso sovvenzioni distrettuali, coinvolgendo 4 club, due dell’area aretusea e due del distretto Akragas.

Il progetto, rivolto alla popolazione studentesca degli istituti comprensivi del Comune di Pachino e Portopalo di Capo Passero, vuole promuovere una campagna di sensibilizzazione al consumo corretto dell’acqua, al risparmio idrico e alla diminuzione dell'uso della plastica da parte degli alunni. Saranno acquistati 6 erogatori automatici per l’acqua naturale refrigerata, utili per incentivare il risparmio idrico ed a limitare l’uso della plastica da parte degli alunni. All’installazione verranno accompagnati incontri con gli studenti per sensibilizzarli ed educarli al corretto consumo di un bene prezioso quale l’acqua.

Il progetto verrà realizzato dall’ 1 ottobre 2020 ed entro il 31 marzo 2021.

Molti progetti riguardano la valorizzazione e salvaguardia del territorio: tra questi la rivalutazione di piazza Colonna, attraverso un’ “adozione” che porterà a fare degli interventi di riqualificazione e valorizzazione della piazza con un progetto di street-art che coinvolga artisti, in forma singola o in gruppi.

È stata inoltre individuata in via Mazzini, di concerto con i Commissari, un’area della città dove far sorgere presto un piccolo parco giochi per bambini e un luogo di incontro per la comunità.





Si procederà, infine, in perfetto stile Rotary, in continuità con le precedenti iniziative; pertanto proseguiranno le manifestazioni ormai tradizionali come la raccolta fondi per la Rotary Fondation a Marzamemi in occasione della festa di San Francesco.

“L’impegno di ogni Presidentee quindi anche della sottoscritta, all’inizio del proprio mandato- ha sottolineato Laura Buggea-, risiede nel proporre attività e manifestazioni in grado di suscitare l’interesse di tutti, oltre che essere utili alla comunità in cui viviamo e di cui siamo parte integrante, motivando il singolo socio a mettere la sua professionalità al servizio della collettività. Paul Harris riteneva che “servire l’umanità fosse la cosa più utile che una persona possa fare”. Ritengo che l’impostazione dell’annata debba essere il Fare, l’Agire, il Donare; e in questa direzione ci muoveremo insieme”. Presenti alla cerimonia il Co-Segretario Distrettuale Giuseppe Pitari, l'Assistente del Governatore Walter Guarrasi, il Delegato d'Area Rotary Foundation Gabriella Troia Maiorca, il Socio Onorario Corrado Romano, il Commissario Prefettizio del comune di Pachino Rosanna Mallemi, la Presidente FIDAPA Pachino Mariagiovanna Giurdanella.

Il nuovo presidente è stato accolto dai componenti del direttivo, che si sono congratulati per la carica e hanno confermato la propria disponibilità a lavorare insieme. L’appuntamento ha inoltre accolto l’ingresso nel Club Service pachinese dell’architetto Sebastiano Giuliano, che ha espresso piena adesione allo spirito del Rotary.

Direttivo Rotary Club Pachino

Vice-Presidente: Corrado Corindia

Segretario: Assunta Rizza,

Prefetto: Carmela Petralito,

Tesoriere: Mario Lorefice,

Past President: Rosalba Savarino

Presidente Incoming: Antonio Aruta

Consiglieri: Lucia Amato e Enzo Nucifora