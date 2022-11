Le congratulazioni di Fdi, Antonio Montuoro, al neo sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro

Le congratulazioni del consigliere regionale di Fdi, Antonio Montuoro, al neo sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro

CATANZARO, 01 NOV. - “La nomina di Wanda Ferro a sottosegretario all’Interno è il giusto coronamento di un percorso coerente, fatto di impegno, passione, grandi capacità, attenzione e presenza sul territorio.

E’ la dimostrazione tangibile che il lavoro, il radicamento, l’attenzione e la capacità d’ascolto ripagano gli ogni sforzo profuso per la propria terra. In un Partito come FdI che riconosce il merito”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fdi, Antonio Montuoro.

“Catanzaro e la Calabria potranno contare su una figura autorevole esperta come quella di Wanda Ferro che, prima di tutto, è autenticamente innamorata della sua terra – afferma ancora Montuoro -. Un territorio, il nostro, che avuto modo di conoscere intensamente da Presidente della Provincia di Catanzaro, che ha guidato brillantemente portando l’Ente intermedio ad essere tra i più virtuosi d’Italia, e ancora prima da assessore e consigliere comunale, e quindi da consigliere regionale e deputata.

Da servitore dello Stato quale sono, visto che prima che amministratore sono un Poliziotto orgoglioso di indossare la divisa, voglio ricordare la disponibilità e la vicinanza che Wanda Ferro ha sempre dimostrato alle Forze dell’ordine. Con la propria attività parlamentare è stata sempre in prima fila nel richiedere il potenziamento dell’organico e dei mezzi agli agenti di polizia che si trovano a contrastare anche la micro criminalità con strumenti inadeguati ad intervenire in maniera celere e sicura.

Ha sempre raccolto con grande umiltà richieste e suggerimenti, ponendosi sempre nella posizione di mettere a frutto un confronto costante con il territorio. Questa è Wanda Ferro: saperla a rivestire un ruolo così importante nel Governo del Paese ci inorgoglisce e ci dà la certezza che farà tanto e farà bene soprattutto per la sua Calabria. Buon lavoro, amica mia”.