Le dichiarazioni di mister Caserta alla vigilia del derby (Video)

Il tecnico giallorosso conferma le aspettative e la tensione che ha riscontrato in città per la gara più importante per i tifosi di entrambe le tifoserie





Mister Caserta si presenta nella sala stampa del Giovino training center con la consapevolezza dell’importanza che riveste il match con il Cosenza.





Lo sa bene anche la squadra alla quale alla ripresa degli allenamenti martedì ha ritenuto di non parlare affatto della sconfitta di Cremona.





“I ragazzi sono più che consapevoli che quella con il Cosenza sarà una gara diversa dalle altre che non ha bisogno di essere oltremodo caricata”.





“Conterà molto l’aspetto mentale - prosegue il tecnico giallorosso – al di là dell’aspetto tattico. Una gara in cui conterà molto l’aspetto nervoso”.





“Sarebbe un errore vedere la classifica delle due formazioni in quanto in partite come queste spesso i valori si azzerano”.





Sull’atteggiamento della squadra dichiara:





“Dovremo essere bravi a non sbagliare nulla e a leggere bene le situazioni che la gara offrirà”.





In merito alle disponibilità Caserta ha confermato l’assenza di La Mantia (oltre a quella di Pagano, ndr) mentre Bonini ha recuperato dal fastidio muscolare che martedì lo aveva costretto a interrompere anzitempo l’allenamento. Anche D’Alessandro non sarà disponibile.





Sull’avversario Caserta ha affermato che “Da quando è avvenuto il cambio tecnico ha cambiato un po' impostazione di gioco e i due risultati utili consecutivi hanno dato un po' di fiducia all’ambiente rossoblù”





Il derby sarà tale anche per lo stesso mister che non nasconde che c’è una certa voglia di rivalsa dopo l’esonero della passata stagione in riva al crati condizionato in parte anche dalle sconfitte dei due derby.





Sulla presenza dei tifosi a Giovino in attesa della rifinitura pronti a dare ulteriore carica a Iemmello e compagni sono circa 2000 le presenze sugli spalti.





Caserta sa come loro vivono l’ansia della gara e “La prestazione che i ragazzi andranno a fare sarà anche e soprattutto per loro”.













Maurizio Martino